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Военная операция на Украине ,  
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На Украине отказались привязывать бронь от мобилизации к зарплате

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Военная операция на Украине
Киев не будет внедрять экономическое бронирование от мобилизации из-за позиции Генштаба, сообщили украинские СМИ. Но из-за этого отказа бюджет Украины может недополучить $5 млрд
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Офис украинского президента отказался от возможности предлагать гражданам экономическое бронирование от мобилизации, сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в офисе.

По его словам, отказать от этой идеи пришлось из-за опасений Генштаба, который считает, что такое бронирование не решит проблему дефицита кадров, а также лишь вызовет раздражение солдат и воспримется как попытка откуп от мобилизации.

Бронь — это постоянное освобождение от мобилизации. Она действует, пока гражданин соответствует критериям для освобождения. Отсрочка от мобилизации предоставляется на конкретный срок, утвержденный законом.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В Генштабе эту информацию комментировать «РБК-Украина» отказались из-за того, что вопрос находится не в компетенции ведомства.

В то же время, как сообщил портал Telegraf также со ссылкой на источник, совещаний на эту тему в офисе президента Украины еще не было, поэтому решение об отказе или согласии внедрить такую меру не могло быть принято.

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Ранее украинские власти рассматривали два варианта такого бронирования. Первый предполагал, что размер налогов с зарплаты любого военнообязанного должен быть 35 тыс. гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца. Второй предусматривал квоту на бронь для военнообязанных для предприятий.

В марте кабинет министров Украины планировал привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Речь шла о военнообязанных, которые зарабатывают от 35 тыс. грн (около ₽83 тыс.), уплачивают НДФЛ в размере более 6,3 тыс. грн (около ₽15 тыс.), IT-специалистам и тем, кто платит единый социальный налог в размере более 7,7 тыс. грн (около ₽18 тыс.).

При отказе от идеи бронирования бюджет Украины не получит $5 млрд, которые нужно будет чем-то компенсировать. Возможное повышение налогов, которое обсуждалось еще в феврале, могло бы помочь в этом, считает источник украинского издания.

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С 24 февраля 2022 года на Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации, расширивший возможности призыва граждан Украины, вступил в силу 18 мая.

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