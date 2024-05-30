На Украине отказались привязывать бронь от мобилизации к зарплате
Офис украинского президента отказался от возможности предлагать гражданам экономическое бронирование от мобилизации, сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в офисе.
По его словам, отказать от этой идеи пришлось из-за опасений Генштаба, который считает, что такое бронирование не решит проблему дефицита кадров, а также лишь вызовет раздражение солдат и воспримется как попытка откуп от мобилизации.
Бронь — это постоянное освобождение от мобилизации. Она действует, пока гражданин соответствует критериям для освобождения. Отсрочка от мобилизации предоставляется на конкретный срок, утвержденный законом.
В Генштабе эту информацию комментировать «РБК-Украина» отказались из-за того, что вопрос находится не в компетенции ведомства.
В то же время, как сообщил портал Telegraf также со ссылкой на источник, совещаний на эту тему в офисе президента Украины еще не было, поэтому решение об отказе или согласии внедрить такую меру не могло быть принято.
Ранее украинские власти рассматривали два варианта такого бронирования. Первый предполагал, что размер налогов с зарплаты любого военнообязанного должен быть 35 тыс. гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца. Второй предусматривал квоту на бронь для военнообязанных для предприятий.
В марте кабинет министров Украины планировал привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Речь шла о военнообязанных, которые зарабатывают от 35 тыс. грн (около ₽83 тыс.), уплачивают НДФЛ в размере более 6,3 тыс. грн (около ₽15 тыс.), IT-специалистам и тем, кто платит единый социальный налог в размере более 7,7 тыс. грн (около ₽18 тыс.).
При отказе от идеи бронирования бюджет Украины не получит $5 млрд, которые нужно будет чем-то компенсировать. Возможное повышение налогов, которое обсуждалось еще в феврале, могло бы помочь в этом, считает источник украинского издания.
С 24 февраля 2022 года на Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации, расширивший возможности призыва граждан Украины, вступил в силу 18 мая.
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