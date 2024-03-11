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Военная операция на Украине ,  
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В Раде рассказали о планах привязать бронь от мобилизации к зарплате

Депутат Гончаренко: власти планируют привязать бронь от мобилизации к зарплате
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Кабинет министров Украины намерен привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы, написал в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Бронь — это постоянное освобождение от мобилизации. Она действует, пока гражданин соответствует критериям для освобождения. Отсрочка от мобилизации предоставляется на конкретный срок, утвержденный законом.

По информации Гончаренко, бронь получат все высшие чиновники, полицейские, работники оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, сотрудники операторов связи.

Кроме того, возможность получить бронь будет доступна лицам, которые зарабатывают от 35 тыс. грн (около ₽83 тыс.), уплачивают НДФЛ в размере более 6,3 тыс. грн (около ₽15 тыс.), IT-специалистам и тем, кто платит единый социальный налог в размере более 7,7 тыс. грн (около ₽18 тыс.).

Решение подобного содержания выносилось на обсуждение месяц назад, рассказал Гончаренко. «Но тогда его завернули именно по критике нормы о зарплате от 35 тыс. грн. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом. По этой логике: чиновники и богачи не должны рисковать жизнью», — написал депутат.

На Украине запланировали одобрить мобилизацию заключенных и осужденных
Политика
Фото:Liesa Johannssen / Reuters

На следующей неделе в Верховную раду Украины внесут законопроект о мобилизации осужденных и заключенных, сообщил министр юстиции страны Денис Малюська. Сейчас эти категории граждан не подпадают под мобилизацию, даже если человек уже находится на свободе.

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Малюська пояснил, что не подпадут под мобилизацию те, кто нарушал военную дисциплину, совершил преступления во время исполнения воинского долга или против государства. Он добавил, что из осужденных, вероятно, будут формировать отдельные отряды, поскольку не все военные командиры готовы брать этих граждан в свои подразделения.

Мобилизация и военное положение на Украине были введены сразу после начала российской военной операции. 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

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Теги
Верховная рада Украины Алексей Гончаренко мобилизация бронирование
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