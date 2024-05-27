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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе сотрудник военкомата заработал $1 млн на отводах от мобилизации

В Одессе сотрудник военкомата заработал $1 млн на подмене данных уклонистов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

В Одессе спецслужбы разоблачили сотрудника одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), который за деньги вносил изменения в реестр военнообязанных, помогая уклонистам избежать мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Мужчина работал по этой схеме с июля 2023 года. Всего он изменил данные о 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными к службе.

За свои услуги сотрудник военкомата просил от $4,5 тыс. до $7 тыс., сообщили в пресс-службе. Всего, по сведениям ГБР, мужчина таким образом заработал не менее $1 млн.

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Против сотрудника военкомата возбудили уголовное дело о несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчине уже вручили уведомление о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности, отметили в ГБР.

Спецслужбы установили личности всех, кто воспользовался этой схемой. По информации ГБР, часть из них уехали за границу. Тех, кто остался в стране, доставили в военкоматы для обновления данных и последующей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дома и по месту работы подозреваемого и военнообязанных прошли обыски.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, дня начала полномасштабных военных действий. В мае в стране вступил в силу новый закон, согласно которому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны уточнить свои личные данные в ТЦК и носить с собой военно-учетные документы. Тем, кто не уточнит сведения или не явится по повестке, грозят штрафы. Мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Документ также предусматривает новые ограничения для военнообязанных.

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Теги
Украина мобилизация уклонисты подделка документов махинации военкомат
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