Pornhub будет платить налоги Украине

Даниил Гетманцев (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Компания Ethical Capital Partners, которой принадлежит один из крупнейших порноресурсов в мире Pornhub, зарегистрировалась в качестве налогоплательщика на Украине. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по налогам и финансам Даниил Гетманцев в телеграм-канале.

«Компания, которой принадлежит сервис Pornhub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг. Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только от OnlyFans», — написал Гетманцев.

Он отметил, что компания, владеющая онлайн-сервисом OnlyFans, за первый квартал текущего года пополнила бюджет Украины на $0,7 млн.

В декабре 2023 года Гетманцев рассказал, что Pornhub был оштрафован на $5,5 тыс. за уклонение от регистрации в стране в качестве налогоплательщика.

В Уголовном кодексе Украины есть статья 301 о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов, которая предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

В августе 2023 года в Верховную раду собирались внести законопроект о декриминализации этой статьи. Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил, что за это выступают часть граждан Украины. Он рассказал о случаях, когда полицейские «охотятся» за людьми, которые создают аккаунты в сервисе OnlyFans (платформа для распространения контента по платной подписке), «снимают» с них деньги или сажают в тюрьму. Деятельность блогеров в OnlyFans депутат назвал «ерундой, не приносящей никому вреда».