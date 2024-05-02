Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Дискуссия о переговорах сфокусировалсь на том, на какие уступки должна пойти Украина, а не Россия, заявил Кулеба, выступив против таких обсуждений. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но с учетом ее интересов

Между Россией и Украиной «никогда не существовало» согласованных на переговорах в Стамбуле договоренностей по урегулированию конфликта, заявил в интервью Foreign Affairs министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В разговоре с украинским министром главред издания Рави Агравал упомянул, что Киев на переговорах весной 2022 года согласился пойти на уступки и взять на себя некоторые обязательства, в том числе отказаться от вступления в НАТО. Он спросил Кулебу о его отношении к перспективе отказаться на переговорах от чего-то, чтобы иметь возможность что-то получить.

Кулеба назвал «одним из самых больших успехов российской пропаганды» тот факт, что дискуссия о переговорах сфокусировалась на том, на какие уступки должна пойти Украина. Он спросил, почему не обсуждается, что должна уступить Россия.

«Почему мы всегда начинаем разговор с вопроса, что Украина должна уступить? […] Мы категорически против того, чтобы думать таким образом. Мы достаточно пожертвовали, достаточно сражались и заслуживаем гораздо большего уважения, чем разговор о том, чем еще мы можем пожертвовать», — сказал Кулеба.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, в результате стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Документ предусматривал подписание Россией, Украиной и странами-гарантами, среди них — США, Франция, Великобритания и Китай. Однако позже переговоры были прекращены. В ноябре 2022 года глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Киев отказался от стамбульских договоренностей, в том числе по совету на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сам Джонсон утверждал, что заявления о его причастности к срыву переговоров «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

Президент Владимир Путин говорил, что в ходе переговорного раунда в Стамбуле сторонам удалось договориться по ряду вопросов, в том числе о том, что «на Украине не будет культивироваться неонацизм». «Тот факт, что они подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Потому что, как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад», — указывал глава государства.

Новые детали о срыве переговоров в конце апреля раскрыла немецкая газета Die Welt. Она опубликовала проект договора, согласованный 15 апреля 2022 года, из которого следовало, что Москва и Киев в основном договорились об условиях прекращения конфликта, неразрешенными оставались лишь несколько пунктов, которые в том же месяце должны были лично обсудить президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Однако, утверждало издание, после саммита в Стамбуле Москва выдвинула новые требования, на которые Киев не согласился.

Украина отказалась от дальнейшей работы над проектом соглашения с Россией из-за «прямого давления со стороны Лондона», «все остальное — это рассуждения», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя этот материал.