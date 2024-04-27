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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на материал Welt о причине отказа Киева от мира в Стамбуле

Песков напомнил о давлении Лондона в ответ на статью Welt о мирных переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине
Welt сообщила, что в Стамбуле Москва и Киев были близки к соглашению, но после требования России сделать русский язык вторым официальным и некоторых других Украина отказалась от диалога. Песков напомнил о давлении Лондона на Киев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Весной 2022 года Украина отказалась от дальнейшей работы над проектом соглашения с Россией из-за «прямого давления со стороны Лондона», «все остальное — это рассуждения», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК.

Он прокомментировал материал немецкой Welt, в котором говорилось, что после саммита в Стамбуле Москва выдвинула новые требования, на которые Киев не согласился. Газета также опубликовала проект договора, который обсуждали Москва и Киев.

«Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участника этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона, об этом сообщил господин [Давид] Арахамия (переговорщик с украинской стороны. — РБК). Все остальное — это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники», — сказал Песков.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Арахамия говорил, что отказаться от переговоров с Россией Украине посоветовал занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. Политик назвал это «полной чушью».

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Российские и украинские делегации на&nbsp;&nbsp;переговорах в стамбульском дворце Долмабахче

Пескова также спросили, можно ли вернуться к данному проекту договора в случае новых переговоров или же придется разрабатывать иной вариант. «Пока в настоящий момент никаких предпосылок для переговоров нет, ибо также всем понятна и хорошо известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров, поэтому специальная военная операция продолжается», — сказал Песков.

11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину вернуться к стамбульскому проекту, и последний согласился с белорусским коллегой.

Согласно данным Welt, по договору Украина обязывалась соблюдать нейтралитет, в том числе не вступать в НАТО; отказаться от получения ядерного оружия; не пускать иностранные войска в страну, не предоставлять им свою инфраструктуру, воздерживаться от военных учений с иностранным участием и др. Подразумевались гарантии безопасности со стороны других стран.

Россия была готова вывести войска с Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Был не решен вопрос о численности ВСУ и техники на вооружении украинской армии.

В числе дополнительных требований Москвы было признание русского языка вторым официальным языком на Украине, снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах. На это Киев не согласился.

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Украина мирные переговоры Стамбул
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