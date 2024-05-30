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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала об отстранении Зеленским близких к администрации США чиновников

WP: Зеленский отстранил близких к Вашингтону чиновников
Сюжет
Военная операция на Украине
Собеседники газеты назвали это ответом на критику со стороны Блинкена, когда тот приезжал в Киев и призвал усилить борьбу с коррупцией
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Nathan Howard / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от работы несколько украинских чиновников, которых в Киеве считают близкими к администрации США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских дипломатов.

По словам собеседников издания, лидер Украины отстранил «некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону», уточнили дипломаты.

Действия Зеленского — ответ властям США после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев вновь повторил требования усилить борьбу с коррупцией, рассказали собеседники газеты. Они отметили, что в последние годы Украина предприняла много шагов по борьбе со взяточничеством, которые недостаточно признаются на Западе.

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Политика
Владимир Зеленский

Американские чиновники настаивают на том, что основные аспекты отношений остаются прочными между Вашингтоном и Киевом, которые включают и военную помощь США.

26 мая источник Reuters подтвердил участие США в мирной конференции по Украине, но не уточнил, на каком уровне будет представлена страна. Позже Белый дом не подтвердил, но и не опроверг участие президента США Джо Байдена в саммите по Украине, который должен пройти 15–16 июня в Швейцарии. Зеленский заявил, что главы стран, не определившиеся с участием во встрече, хуже врагов. Украинский лидер упрекнул Байдена за идею пропустить саммит.

Саммит пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили власти Швейцарии. В российском МИДе заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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