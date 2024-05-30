Президент Эстонии подписал законопроект о конфискации активов России

Президент Эстонии подписал законопроект о конфискации активов российских физических и юридических лиц в пользу Украины. В стране отчитывались о заморозке порядка €30 млн. МИД России называл эту инициативу «неприкрытым разбоем»

Алар Карис (Фото: Toms Kalnins / EPA / TACC)

Президент Эстонии Алар Карис подписал законопроект о конфискации замороженных активов российских физических и юридических лиц и их дальнейшей передаче Украине.

«Хотя выбранный для компенсации ущерба способ является инновационным, его цель — наказать агрессию в соответствии с основами международного права, — приводит его слова портал ERR. — Он (законопроект. — РБК) позволит конфисковать собственность за нанесенный ущерб, если в отношении физического или юридического лица установлена связь с совершением незаконных действий или с оказанием содействия совершению таких действий».

Карис счел недостаточным попадание россиян в санкционный список ЕС, конфискация затронет лиц, «активно участвующих в совершении военной агрессии или нарушении правил ведения боевых действий».

15 мая этот законопроект принял парламент Эстонии, инициативу поддержали 65 депутатов, трое высказались против. Председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас называл сложной задачей разработку правовых норм по использованию замороженных активов России, в которой принимают участие представители нескольких стран и международные организации.

После начала военной операции на Украине западные страны заморозили средства и ценные бумаги российского Центробанка на сумму порядка $280 млрд. Более двух третей из них находятся в Евросоюзе. Минфин России в 2022 году оценивал размер этих средств примерно в $300 млрд. В Эстонии отчитывались о заморозке около €30 млн активов.

Киев и западные страны ведут дискуссию об использовании этих средств в том числе на восстановление Украины. В феврале советник украинского президента Олег Устенко заявлял, что прямой ущерб от военных действий составил $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн.

В Кремле предупреждали, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» экономики Запада и «предметом судебных разбирательств». Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла «неприкрытым разбоем» решение парламента Эстонии об изъятии средств Москвы. По ее мнению, это является нарушением международного права. Захарова также пообещала зеркальный ответ России на подобные инициативы.