В G7 назвали условие разблокировки российских активов

В G7 достигли прогресса по использованию прибыли от российских активов для помощи Украине, пишет Reuters, сами активы останутся заморожены до выплаты компенсаций. Москва заявила, что сочтет такие действия «воровством»

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

G7 изучит способы использования прибыли от заблокированных российских активов для помощи Украине, говорится в проекте заявления глав стран «Большой семерки», передает Reuters.

«У нас есть прогресс в наших дискуссиях о потенциальных путях привлечения неожиданных прибылей, получаемых от обездвиженных российских суверенных активов, на благо Украины», — цитирует документ агентство. Также в заявлении подчеркивается, что российские активы останутся заблокированными, пока Россия не выплатит Украине компенсации.

В «большую семерку» входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, США и Япония.

Заявление будет опубликовано позже 25 мая после двухдневной встречи глав Минфинов G7 в Италии. По словам источника Reuters в «большой семерке», в документе не будет существенных изменений. 25 мая во встрече участвует также глава Минфина Украины Сергей Марченко. Цель заседания — представить на саммите глав G7 в середине июня варианты финансирования Украины.

Минфин России оценивал замороженные за рубежом активы в $300 млрд. Значительная часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли €4,4 млрд (около $4,9 млрд) чистой прибыли. В первом квартале этого года — еще €1,6 млрд (чуть более $1,7 млрд).

ЕС согласовал использование непредвиденного дохода от замороженных российских активов на поддержку Украины 21 мая. Депозитарии передадут прибыль от этих средств в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины. 90% прибыли пойдут на военную помощь Киеву.

В июле, как предполагается, Украина получит по этой схеме $1,1 млрд, в целом же сумма за год может составить до €4 млрд ($4,4 млрд по курсу на момент публикации). США предложили предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных российских активов, чтобы уже в этом году Киев смог получить $50 млрд.

Как писала Financial Times, Венгрия блокировала изъятие прибыли от российских активов для военных нужд Украины, однако не стала накладывать вето. По данным FT, причиной этому стала сделка, согласно которой не будет использоваться прибыль от средств, находящихся в юрисдикции Венгрии.

The Wall Street Journal сообщила, страны G7 собираются создать финансовую организацию, которую будут кредитовать, а она будет выделять средства для Украины в виде грантов. Полученная от российских активов прибыль будет направлена западным странам в счет погашения кредита.

Российские власти предупреждали, что любые действия с заблокированными активами России в Москве сочтут «воровством» и на это последует ответ. 23 мая президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Также Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта.