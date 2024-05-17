МИД назвал «разбоем» решение Эстонии по российским активам

Эстонский парламент на этой неделе поддержал изъятие замороженных в стране российских активов в пользу Украины. Всего в стране заморожено порядка €30 млн таких активов. МИД назвал решение Таллина «разбоем» и пообещал ответные меры

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Решение эстонского парламента, поддержавшего изъятие замороженных в стране российских активов в пользу Украины, является «неприкрытым разбоем», нарушающим положения международного права. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, противоправные действия Таллина по захвату российской собственности представляют из себя «очередной враждебный демарш» и «неприкрытый разбой». Она также отметила, что в случае вступления этой законодательной инициативы в силу возникнет исторический прецедент: будет разрушена «одна из вековых основ существования западного общества» — принцип незыблемости частной собственности.

«Враждебные действия прибалтийских государств в адрес нашей страны не являются чем-то новым, нас сложно ими удивить. Причем, как правило, западные кукловоды используют Прибалтику в качестве «полигона» для зондирования почвы на предмет различного рода антироссийских идей», — добавила Захарова, пообещав зеркальный ответ на любые противоправные инициативы.

После начала Россией военной операции на Украине Европейский союз и страны G7 заморозили около $280 млрд российских активов — это средства и ценные бумаги российского Центробанка. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Минфин России в 2022 году оценивал эту сумму примерно в $300 млрд. В Эстонии ранее отчитывались о заморозке порядка €30 млн российских активов.

Парламент Эстонии принял закон, позволяющий Киеву использовать эти средства, 15 мая. Закон поддержали 65 членов парламента, трое проголосовали против. По словам председателя конституционной комиссии парламента Хендрика Йоханнеса Терраса, разработка правовых норм по использованию замороженных активов — сложная задача, над ней работают представители нескольких стран и международные организации. Эстония, отметил он, играет в этом роль новатора.

Москва осуждает западные санкции. В Кремле отмечали, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат», а также «предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств». По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у России есть «заготовленный ответ».