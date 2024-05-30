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Отставки губернаторов ,  
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Последняя женщина-губернатор в России объяснила уход в отставку

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила отставку переходом на новую работу
Сюжет
Отставки губернаторов
Наталья Комарова, руководившая ХМАО, занимала свой пост дольше всех других женщин-губернаторов — 14 лет. В России было еще пять женщин-глав регионов

Последняя женщина-губернатор в России объяснила уход в отставку
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова,  объявила об отставке и переходе на новую работу. 

«Приняла такое решение — перехожу на другую работу», — сказала она в обращении к жителям.

По словам Комаровой, с первого дня работы в ХМАО она знала, что она «дома». «Уверенность в каждом из вас, и я верю — ваша во мне, помогла добиться того, что наша Югра — регион-лидер», — отметила Комарова.

Она поблагодарила президента Владимира Путина за оказанное доверие и поддержку, югорчан — «за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отставку
Политика
Наталья Комарова

Комарова возглавила регион в 2010 году. Из шести женщин-губернаторов, которые руководили регионами в современной России, она занимала свой пост дольше всех.

  • Валентина Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга в 2003-2011 году. Ушла в Совет Федерации, сейчас — его председатель.
  • Марина Ковтун была губернатором Мурманской области с 2012 по 2019 год, ушла в отставку;
  • Светлана Орлова возглавляла Владимирскую область с 2013 по 2018 год, проиграла на выборах.
  • Наталья Жданова руководила Забайкальским краем в 2016-2018 годах, ушла в отставку.
  • Валентина Броневич, первая в истории современной России глава региона — была руководителем Корякского автономного округа в 1996-2000 годах. В 2007-м этот субъект вошел в состав Камчатского края.

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