Последняя женщина-губернатор в России объяснила уход в отставку

Наталья Комарова, руководившая ХМАО, занимала свой пост дольше всех других женщин-губернаторов — 14 лет. В России было еще пять женщин-глав регионов

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова, объявила об отставке и переходе на новую работу.

«Приняла такое решение — перехожу на другую работу», — сказала она в обращении к жителям.

По словам Комаровой, с первого дня работы в ХМАО она знала, что она «дома». «Уверенность в каждом из вас, и я верю — ваша во мне, помогла добиться того, что наша Югра — регион-лидер», — отметила Комарова.

Она поблагодарила президента Владимира Путина за оказанное доверие и поддержку, югорчан — «за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине».

Комарова возглавила регион в 2010 году. Из шести женщин-губернаторов, которые руководили регионами в современной России, она занимала свой пост дольше всех.