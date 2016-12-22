Новый глава Владимирской области посоветовал Орловой уехать из региона

По словам Владимира Сипягина, для Светланы Орловой, проигравшей ему на выборах, «правильным решением» будет уехать из области, которую она возглавляла последние пять лет

Владимир Сипягин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Победивший на выборах губернатора во Владимирской области Владимир Сипягин в интервью РБК заявил, что считает правильным, если возглавлявшая область с 2013 года регион Светлана Орлова покинет регион.

«У Светланы Юрьевны Орловой, во-первых, историческая родина находится в другом месте, и я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта Российской Федерации исходя из непростой моральной обстановки, которую она испытывает, заканчивая свою деятельность губернатором», — заявил Сипягин.

«Я думаю, что это будет правильное решение с ее стороны», — подчеркнул он, отметив, что понимает, что его проигравшей сопернице «как человеку непросто».

Сипягин отказался ответить на вопросы о ближайших кадровых решениях, которые он будет принимать на новом посту.

«Я не хотел бы сейчас создавать нездоровую атмосферу в администрации Владимирской области, в муниципальных районах, где главы администраций выполняют свой долг гражданский, работают спокойно», — пояснил он, отметив, что о кадровых и структурных изменениях сообщать будет после вступления в должность.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова проиграла кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину почти 20% голосов во втором туре выборов, который состоялся 23 сентября. Ей удалось набрать 37,46% голосов, тогда как депутат заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин получил 57,03% голосов избирателей.

