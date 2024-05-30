Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отставку

Комарова занимала свой пост с 2010 года. В 2001–2007 годах была депутатом Госдумы от Ямало-Ненецкого автономного округа

Наталья Комарова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова заявила, что уходит в отставку со своего поста.

«Завершаю свою работу в должности губернатора ХМАО-Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу», — заявила она.

Она занимала свой пост с 2010 года. До этого она избиралась депутатом Госдумы от Ямало-Ненецкого автономного округа (в 2001–2007 годах).

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Комарова родилась в октябре 1955 года в Псковской области. В 1978 году окончила Коммунарский горно-металлургический институт по специальности «экономика и организация строительства» с присвоением квалификации «инженер-экономист». Начала работать на Коммунарском металлургическом заводе.

В 1980 году Комарова переехала в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, где начала работу в горисполкоме в должности старшего инспектора. В 1992 году она стала первым заместителем главы администрации Нового Уренгоя, а в 1994 году — главой администрации города. В декабре 2001 года Комарова была избрана депутатом Госдумы.

Осенью на вопрос супруги мобилизованного о том, когда мобилизованных будут обеспечивать необходимым снаряжением, губернатор заявила, что «мы всем миром не готовились к этой» военной операции. «Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать», — сказала она. Эти слова вызвали большой резонанс. Правительство ХМАО посчитало жалобы на Комарову необоснованными и добавило, что на региональном уровне «делается все, что в наших силах» для поддержки российских военных.