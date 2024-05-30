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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС предложили наказать Венгрию за протесты против помощи Украине

Politico: в ЕС хотят наказать Венгрию за ее борьбу с поддержкой Запада Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрию могут лишить важной роли в новом составе Еврокомиссии за то, что она препятствует поддержке Украины, рассказали источники Politico. Сейчас еврокомиссар от Венгрии отвечает за вопросы расширения союза
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В ЕС рассматривают возможность ослабить влияние Венгрии в новом составе Еврокомиссии в качестве наказания за препятствование поддержке Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В этом году истекают полномочия еврокомиссаров, вступивших на свои посты в 2019 году под началом Урсулы фон дер Ляйен. От Венгрии в нынешнем составе ЕК работает Оливер Вархели — еврокомиссар по отношениям с соседями и расширению союза. Всего в составе ЕК 27 комиссаров — по числу стран-членов. После июньских выборов в Европарламент состав комиссии будет пересмотрен.

Politico отмечает, что Венгрия хотела бы сохранить за своим представителем этот пост (в том числе из-за влияния на вопрос вступления Украины в ЕС), но другие страны выступают против. По данным собеседников газеты, Будапешту не планируют доверять какую-либо важную роль в новом составе ЕК.

В январе издание сообщало, что страны ЕС хотят избежать председательства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Евросовете из-за ухода с поста его главы Шарля Мишеля, который решил участвовать в выборах в Европарламент. Если его изберут, то он будет исполнять свои обязанности до 16 июля, за несколько месяцев до окончания своего мандата. И тогда пост главы Евросовета получит Орбан как глава правительства председательствующей в ЕС с 1 июля страны.

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Венгрия не раз препятствовала принятию общеевропейских решений касательно Украины. Например, в мае Будапешт блокировал одобрение Евросоюзом изъятия прибыли с заблокированных российских активов на военные нужды Украины и наложил вето на резолюцию Совета Европы, которая предусматривала признание только одного варианта мирного плана — президента Украины Владимира Зеленского — без учета инициатив других стран.

Вархели в этом месяце попал в скандальную ситуацию. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что еврокомиссар (имя его не было названо) во время обсуждения грузинского закона об иноагентах, против которого выступили в ЕС, упомянул в беседе покушение на словацкого премьера Роберта Фицо и призвал Кобахидзе быть «осторожнее».

Вархели после этого заявил, что его слова вырвали из контекста и он привел в пример покушение на главу правительства Словакии в связи с протестами в Грузии из-за этого закона.

Покушение на Фицо произошло 15 мая, он выжил. В него выстрелил словацкий пенсионер, не согласный с действиями властей республики.

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