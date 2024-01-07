Орбан получил шанс возглавить высший политический орган ЕС

Премьер Венгрии и один из главных евроскептиков в ЕС Виктор Орбан на полгода может стать исполняющим обязанности главы Евросовета в том случае, если лидеры стран ЕС не успеют выбрать преемника Шарля Мишеля

Шарль Мишель и Виктор Орбан (Фото: Dirk Waem / Zuma / Global Look Press)

Страны ЕС хотят избежать председательства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Евросовете в случае ухода нынешнего председателя Шарля Мишеля, пишет Politico.

Пресс-секретарь главы Евросовета подтвердил изданию, что Мишель намерен досрочно уйти с поста и выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент в середине июля. В случае если он одержит победу, лидеры стран ЕС должны будут быстро договориться о его преемнике, отмечает Politico.

В противном случае Орбан, как глава правительства Венгрии, которая с июля станет председательствующий в Евросовете, на полгода может стать и.о. главы Евросовета.

Выборы в Европарламент состоятся 6 — 9 июня во всех 27 странах ЕС. Европейские лидеры планируют встретиться 17 июня и еще раз 27-28 июня, чтобы прийти к соглашению о преемнике Мишеля.

Шарль Мишель возглавляет Евросовет с 2019 года. Главу Евросовета назначают на 2,5 года с возможностью продления полномочий на такой же срок. Евросовет — высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств — членов ЕС. Совет определяет основные стратегические направления развития ЕС. Вырабатываемые и принимаемые им решения имеют характер политической директивы, а также получают юридически обязательную силу. До 2009 года позицию главы Европейского совета автоматически занимал на полгода глава государства или правительства страны, председательствовавшей в совете. Однако позже в Евросовете появилась отдельная должность председателя, которую занимает чиновник, формально не относящийся к странам-участницам этого политического органа.

Виктор Орбан впервые стал премьер-министром Венгрии в 1998 году, но не смог переизбраться на эту должность в 2002 году. Он вернул себе пост премьера в 2010 году и затем побеждал на выборах в 2014 и 2018 годах. Орбан — известный евроскептик, критиковавший подходы других лидеров Евросоюза к интеграции. В качестве альтернативы модели демократии западных стран ЕС, которая, по его мнению, размывает традиционные ценности Европы, включая христианскую религию, он предлагал свою «нелиберальную демократию», основанную на консервативных ценностях.

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Противоречия между Венгрией и другими странами ЕС за время правления Орбана возникали неоднократно. Так, в 2018 году евродепутат Джудит Саргентини из Европейской партии зеленых представила доклад парламенту и Совету ЕС, в котором говорилось о риске нарушения венгерским правительством во главе с Орбаном основополагающих ценностей Евросоюза.

Речь шла о давлении официального Будапешта на неправительственные организации (НПО), ученых и СМИ, а также об ущемлении прав меньшинств и мигрантов. Эти выводы поддержали 448 из 751 члена Европарламента. Тем не менее Польша и Литва отказались поддерживать предложение лишить Венгрию права голоса в Совете Евросоюза.

«Стоп Сорос» — пакет законопроектов Венгрии, который вводит уголовную ответственность для лиц и организаций, оказывающих помощь нелегальным мигрантам. Он получил такое название, поскольку основные претензии венгерские власти предъявили к организациям, которые поддерживал американский миллиардер Джордж Сорос, уроженец Венгрии. В Еврокомиссии заявили, что «Стоп Сорос» противоречит законодательству Евросоюза, поскольку ограничивает права беженцев.

После 2022 года напряженность между лидерами ЕС и Орбаном начала увеличиваться и из-за вопроса о поддержке Евросоюзом Украины.

Так, 15 декабря по итогам Совета ЕС 26 европейских лидеров одобрили начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Орбан еще до заседания говорил, что намерен помешать лидерам «совершить ужасную ошибку», так как Украина еще не находится в подходящем для вступления в ЕС состоянии.

В итоге премьер Венгрии не участвовал в голосовании, так как в этот момент покинул помещение. Как сообщала Politico со ссылкой на источники, немецкий канцлер Олаф Шольц на время голосования предложил Орбану сходить за кофе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позднее назвал действия канцлера «лучшим рождественским подарком из Берлина» для Киева.

После голосования венгерский премьер заявил, что решение было «совершенно бессмысленным, иррациональным и неправильным». Он оценил стоимость приема Украины в ЕС в €150–190 млрд, указав,что эти деньги недополучат страны-члены союза.