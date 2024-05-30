FT: у НАТО есть лишь 5% необходимых для обороны на восточного фланга средств ПВО

FT узнала, что у НАТО есть лишь 5% необходимых для обороны средств ПВО

У стран НАТО есть только 5% средств ПВО, необходимых для защиты Восточной и Центральной Европы, пишет FT. Собеседники газеты называют ПВО «одной из самых больших дыр»

Страны — члены НАТО могут предоставить до 5% средств противовоздушной обороны (ПВО), необходимых для защиты Центральной и Восточной Европы, заявили Financial Times знакомые с разработанными в прошлом году секретными планами обороны источники.

FT обращает внимание, что правительство Великобритании в прошлогоднем обзоре обороны охарактеризовало «проблему защиты <...> от нападения с неба» как «наиболее острую за последние 30 лет».

По словам одного высокопоставленного дипломата НАТО, способность защищаться от ракет и авиаударов была «важной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения». «Прямо сейчас у нас этого нет», — отметил он. Другой дипломат из страны блока заявил, что ПВО — «одна из самых больших наших дыр».

Как сообщает FT, на прошлой неделе премьер-министры Греции и Польши Кириакос Мицотакис и Дональд Туск направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В послании они назвали ПВО «серьезной уязвимостью в нашей безопасности» и попросили помочь в разработке и, возможно, в финансировании общеевропейской системы противовоздушной обороны. Фон дер Ляйен заявила, что поддержит это предложение. Некоторые столицы ЕС предложили увеличить общий долг для финансирования оборонных проектов, пишет газета.

Опасения из-за рисков для безопасности усиливает распространение дешевых ударных дронов большой дальности, которые используются в конфликте на Украине, рассказывают собеседники газеты. «Удары на большие расстояния больше не являются потенциалом сверхдержавы», — сказал один западный военный чиновник.

Представитель НАТО заявил, что «цели по наращиванию потенциала и планы обороны засекречены», но добавил, что противовоздушная и противоракетная оборона «являются главными приоритетами» и что «запасы были сокращены».

«Новые оборонные планы НАТО также значительно увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне в количественном отношении и в плане готовности», — сказал чиновник, добавив, что страны инвестируют в новые средства ПВО, включая истребители, поэтому в альянсе уверены, что «сдерживание НАТО против России остается сильным».

30 мая начнутся двухдневные переговоры глав МИД стран альянса в Праге, направленные на подготовку саммита НАТО в июле, центральной темой которого станет укрепление европейской обороны.

27 мая, в преддверии встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем Bloomberg писал, что они могут согласовать создание еще одной системы ПВО в дополнение к краткосрочной инициативе «Небесный щит» (ESSI) — она включает израильские ракеты Arrow 3, американские Patriot и немецкую систему IRIS-T. Французская сторона могла бы привнести собственную систему SAMP-T.

Берлин и Париж могут присоединиться к инициативе Афин и Варшавы, который поддержала фон дер Ляйен, либо Франция при этом подчеркнет сдерживающую роль своих ядерных сил в Европе и проработает вопрос о дополнительных возможностях для нанесения дальнего удара, сообщало агентство.

Проект «Небесный щит» в прошлом году предложила Германия, инициативу поддержали более десятка других стран ЕС, однако Франция раскритиковала идею и предложила свою концепцию, которая получила меньше поддержки.

В 2022 году США развернули на юге Польши систему Patriot для защиты аэропорта, через который на Украину поступает военная помощь от западных стран. Однако, по словам официальных лиц, у стран НАТО так мало таких систем, что их возможности по развертыванию новых за пределами их собственной территории сильно ограничены.

Например, у Великобритании шесть эсминцев Королевского флота Type 45 оснащены системами ПВО, но эти корабли страдают от конструктивных недостатков. Кроме того, на вооружении британской армии есть шесть современных систем ПВО наземного базирования Sky Sabre, однако дальность ракет-перехватчиков составляет только 40 км, а два из этих комплексов находятся за границей.

Полная интеграция различных систем ПВО стран Европы могла бы помочь компенсировать эти недостатки, создав плотную сеть датчиков и перехватчиков по всему континенту, однако «попытки обновить инфраструктуру командования и контроля НАТО в области противовоздушной обороны так и не увенчались успехом», говорит старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне Джек Уотлинг.

Россия не раз отвергала планы нападения на европейские страны. Президент Владимир Путин называл такие заявления чушью. Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это делает западные страны участницами конфликта.