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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, как Германия и Франция могут усилить ПВО Европы

Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц и Макрон хотят продемонстрировать европейское единство за месяц до саммита НАТО в США, они обсудят укрепление противовоздушной обороны в дополнение к имеющимся программам
Эмманюэль&nbsp;Макрон&nbsp;и Олаф&nbsp;Шольц
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия и Франция усилят сотрудничество по укреплению противовоздушной обороны Европы, на этой недели правительства обнародуют план действий, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Этот вопрос будет обсуждаться на встрече французского президента Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца.

Собеседники агентства перечислили несколько вариантов: лидеры могут согласовать создание еще одной системы ПВО в дополнение к краткосрочной инициативе «Небесный щит» (ESSI) — она включает в себя израильские ракеты Arrow 3, американские Patriot и немецкую систему IRIS-T. Французская сторона могла бы привнести собственную систему SAMP-T. Либо Берлин и Париж присоединятся к аналогичному проекту, предложенному Грецией и Польшей и поддержанному Еврокомиссией, Франция при этом подчеркнет сдерживающую роль своих ядерных сил в Европе, и проработает вопрос по дополнительным возможностям для нанесения дальнего удара.

Точные детали потенциального сотрудничества еще не ясны, Париж и Берлин считают важным продемонстрировать единство Европы перед июльским саммитом НАТО в США.

Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T
Политика
Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

На прошлой неделе МИД Польши рассказал о возможности использовать собственные системы противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точки зрения, но никаких решений по этому делу нет», — добавил спикер ведомства Павел Вронский.

К аналогичным мерам по использованию европейского ПВО призывал ранее украинский президент Владимир Зеленский.

Российские власти критикуют Запад за помощь Украине. В Москве заявляют, что поставки оружия способствуют эскалации.

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