Bild узнал об обсуждении в НАТО защиты неба над Западной Украиной
Члены Североатлантического альянса не исключили возможность защиты своими силами неба над Западной Украиной, пишет Bild со ссылкой на источники.
Некоторые входящие в НАТО страны готовы защищать Украину непосредственно на ее территории, за расширение военной помощи выступили Великобритания, Канада, Литва, Польша, Франция и Эстония. Против такого решения оказались США и Германия.
Польша, в частности, предложила расширить противовоздушную оборону Западной Украины с помощью зенитных комплексов НАТО.
Кроме того, натовские инструкторы могут обучать солдат Вооруженных сил Украины прямо на территории самой республики. «Разумнее и экономичнее отправлять инструкторов в Украину», — цитирует Bild слова экс-главы оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.
Также Великобритания, Канада, Эстония и другие страны могут организовать доставку оружия и боеприпасов не только к границам Украины, но и дальше.
Все эти решения неокончательные, отмечается в публикации, они еще обсуждаются.
В то же время саму Украину в альянсе не ждут «в течение ближайших 30 лет», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Россия считает, что поставки военной помощи Украине делают западные страны участниками конфликта. Хотя в Москве заявляли, что это не повлияет на исход боевых действий. Предложения разрешить Украине совершать удары западным оружием по территории России являются безответственной позицией, «опасной своими последствиями», указывали в Кремле.
Также Москва выступает резко против членства Украины в НАТО.
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