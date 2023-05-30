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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб при обстреле пункта отселенных в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: один человек погиб при обстреле пункта отселенных жителей
В попавшем под обстрел ПВР для отселенных жителей приграничного села Середа погиб охранник, еще двое мужчин в тяжелом состоянии находятся в больнице

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

В результате обстрела Вооруженными силами Украины пункта временного размещения (ПВР) в Белгородской области погиб охранник, еще двое мужчин получили травмы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй — с проникающими ранениями грудной клетки. Их прооперировали, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил глава региона.

В ПВР размещали жителей приграничного села Середа Шебекинского района, которые были отселены более года назад. Пункт расположен на территории санатория, повреждения получили жилой и административный корпуса, проходная и два автомобиля, добавил Гладков.

Об обстреле ПВР губернатор сообщил вечером 30 мая. Где находится пункт, он не уточнил.

Помимо ПВР в этот же день в области был под обстрелом и Шебекинский округ. В селе Новая Таволжанка были повреждены дома, хозяйственные постройки, линия электропередач и автомобиль.

Всего за сутки по территории округа было зафиксировано 155 попаданий, больше всего пришлось на само Шебекино (48), на Таволжанку — 42. 39 ударов было в селе Муром. В селе Графовка, которое обстреляли 29 мая, погиб мужчина — снаряд прилетел во двор его дома.

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По мнению Гладкова, лучшим способом решить проблему обстрелов Белгородской области станет присоединение к России Харьковской области. В Кремле отказались комментировать эти слова губернатора.

Один человек погиб при обстреле пункта отселенных в Белгородской области
Один человек погиб при обстреле пункта отселенных в Белгородской области

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков Шебекино

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