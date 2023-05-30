В Белгородской области обстреляли пункт отселенных из Шебекино жителей
Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сел Шебекинского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении в телеграм-канале.
«Погибли и ранены люди», — добавил губернатор.
Он рассказал, что сейчас едет на место происшествия, подробности предоставит позже.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины. За последние сутки в нем зафиксировали 155 обстрелов, писал Гладков.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. Жителей приграничных населенных пунктов попросили о временном переселении. Учебные заведения перевели на дистанционный формат обучения.
В регионе действует режим среднего уровня реагирования, а также бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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