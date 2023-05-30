В Белгородской области обстреляли пункт отселенных из Шебекино жителей

При обстреле пункта временного размещения, где находились отселенные жители Шебекинского округа Белгородской области, погибли и пострадали люди, сообщил Гладков

Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сел Шебекинского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении в телеграм-канале.

«Погибли и ранены люди», — добавил губернатор.

Он рассказал, что сейчас едет на место происшествия, подробности предоставит позже.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины. За последние сутки в нем зафиксировали 155 обстрелов, писал Гладков.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. Жителей приграничных населенных пунктов попросили о временном переселении. Учебные заведения перевели на дистанционный формат обучения.

В регионе действует режим среднего уровня реагирования, а также бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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