Гладков: ВСУ больше часа обстреливали Шебекинский городской округ, погиб один человек

Житель Шебекинского округа погиб от прилетевшего во двор его дома снаряда

Фото: сервис Google Maps

Шебекинский городской округ больше часа находился под обстрелом ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Графовка один человек погиб. Он занимался домашним хозяйством, когда во двор прилетел снаряд. Его жену «с острой реакцией на стресс» и мать с гипертоническим кризом госпитализируют.

В этом же населенном пункте в 10 частных жилых домах выбиты окна, повреждены фасады, заборы и хозяйственные постройки. Повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

Кроме того, украинские войска обстреливали Шебекин, Муром и Новую Таволжанку. Там тоже повреждена ЛЭП.

Утром Гладков тоже сообщал об обстреле Шебекинского округа. Под огонь попали, в частности, два промышленных предприятия в Шебекино, на одном из них загорелся корпус с лакокрасочными материалами. Четверых сотрудников госпитализировали с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом.