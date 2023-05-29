Песков отказался комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о присоединении Харьковской области к России, передает корреспондент РБК с брифинга.

«Это относится к проведению СВО (специальной военной операции. — РБК). Не могу это никак комментировать», — сказал Песков.

Гладков ранее заявил, что Харьковскую область необходимо присоединить к России, чтобы решить проблему с обстрелами Белгородской области. «Это лучший способ решения проблем обстрелов Белгородской области — Харьковская область», — сказал губернатор.

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действует высокий уровень террористической опасности и режим среднего реагирования, введенный указом президента. 28 мая Гладков сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Шебекинского городского округа, пострадавших не было. Обстрелам подверглись Шебекино, Безлюдовка, Муром. В селе Белянка на парашюте был спущен неизвестный предмет, его обследовала следственная группа.



22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионная группа с территории Украины. Атака началась с обстрела, затем в регион прошли в том числе пехота и бронетехника. В области вводили режим контртеррористической операции (КТО), жителей округа эвакуировали. На следующий день Минобороны сообщило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, ДРГ потеряла 70 человек. Режим КТО в тот же день сняли. При эвакуации населения один человек погиб, пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности, 13 жителей пострадали.