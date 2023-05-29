Гладков назвал присоединение Харькова решением проблемы обстрелов

Чтобы решить проблему с обстрелами Белгородской области, необходимо присоединить Харьковскую область, считает губернатор региона Вячеслав Гладков. С начала спецоперации в регион не менее пяти раз проникали диверсанты, добавил он

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Лучшим способом решить проблему обстрелов Белгородской области станет присоединение к России Харьковской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, что можно сделать для безопасности региона.

«Харьков присоединить к Белгородской области», — сказал Гладков. «Вы верите в эту возможность?», — спросил у него корреспондент. «Это лучший способ решения проблем обстрелов Белгородской области — Харьковская область», — повторил губернатор.

Гладков также сообщил, что с начала спецоперации России на Украине на территорию региона заходили не менее пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). «Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому — не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — сказал он.

В области, по его словам, живут «очень мужественные люди», которые отказываются покидать опасный регион даже под обстрелами.

С началом военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Предыдущий раз он Гладков сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Шебекинского городского округ 28 мая, в этот раз никто не пострадал. Обстрелам подверглись Шебекино, Безлюдовка, село Муром. В селе Белянка на парашюте был спущен неизвестный предмет, его обследовала следственная группа. За день до этого, 27 мая, Гладков сообщил о 19 прилетах в Белгородском районе, обстреле Борисовского и Волоконоского районов. Кроме того, 155 минометных снарядов за сутки прилетело в Грайворонский городской круг, в Шебекинском городском округе зафиксировано 103 прилета. Также, по его словам, Краснояружский район атакован с помощью беспилотника, который удалось сбить на окраине села Поповка.

22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионная группа с территории Украины. Атака началась с обстрела, затем в регион прошли в том числе пехота и бронетехника. Нападение затронуло город Грайворон, села Козинка, Глотово и Гора-Подол. В области вводили режим контртеррористической операции (КТО), жителей округа эвакуировали.

Днем 23 мая Минобороны сообщило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, они потеряли 70 человек. Режим КТО в регионе в тот же день сняли. При эвакуации населения, сообщал Гладков, умерла женщина 1941 года рождения, позднее губернатор также рассказал о гибели командира отделения Преображенского батальона территориальной обороны региона. Кроме того, в селе Глотово были ранены мужчина и женщина, оба госпитализированы.