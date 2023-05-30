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Политика ,  
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НАТО направило в Косово еще 700 военных

Генсек НАТО Столтенберг: в Косово направили дополнительно 700 военнослужащих
В Косово отправились еще 700 миротворцев, еще один батальон НАТО приведен в состояние повышенной готовности, сообщил Столтенберг. Накануне в крае произошли столкновения, пострадали 52 гражданских и 30 военных
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

НАТО направило в Косово дополнительно 700 человек и привело еще один батальон в состояние повышенной готовности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре.

Контингент миротворцев KFOR (Kosovo Force), международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) «будет принимать необходимые меры для нормализации и обеспечения безопасности». Столтенберг также призвал стороны немедленно прекратить насилие.

До этого об отправке дополнительных сил сообщила пресс-служба KFOR. В публикации в Twitter говорилось, что в результате прошедших 29 мая столкновений с протестующими пострадали 30 военных миссии: 11 итальянцев и 19 венгров. ANSA сообщало о 41 пострадавшем военном.

29 мая в городе Звечан произошли столкновения протестующих сербов с силами KFOR и косовской полицией. Участники протестов заблокировали косовских спецназовцев в бронированных машинах, офицер миссии НАТО вел переговоры с представителями сербов о разблокировке. Демонстранты отказались освободить косовских полицейских и прекратить протест.

Против них применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как утверждал президент Сербии Александр Вучич, косовские полицейские стреляли в сербов боевыми патронами, три человека получили серьезные ранения. Всего, по его словам, минимум 52 серба.

Белград обвинил в произошедшем косовские власти. По мнению Вучича, они, в частности премьер Альбин Курти, хотят нового конфликта между Сербией и НАТО.

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Ситуация в Косово обострилась после того, как 26 мая мэрами нескольких городов на севере региона, населенном преимущественно сербами, были назначены косовские албанцы. Это произошло по итогам прошедших в апреле выборов, которые сербы бойкотировали. Протесты переросли в столкновения.

Сербский президент привел армию в максимальную готовность и приказал войскам выдвигаться к линии разграничения с Косово. Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что военные готовы выполнить любое задание, которое даст президент. Он обвинил руководство KFOR в том, что оно «защищает косовскую полицию и косовских узурпаторов, самопровозглашенных мэров», от местных жителей.

Теги
Косово Йенс Столтенберг НАТО Александр Вучич косовский конфликт

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