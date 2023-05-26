Сербия направила войска в сторону границы с Косово

В нескольких муниципалитетах на севере Косово на фоне назначения албанцев руководителями администраций на протесты вышли местные сербы. В Звенчане произошли столкновения с полицией, пострадали несколько человек

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Войска Сербии выдвинулись в направлении административной границы с Косово и Метохией после приведения их президентом Александром Вучичем в состояние боеготовности максимального уровня из-за ситуации в регионе, передает RTRS.

«Кто-то должен понимать: что-то, что делает [премьер-министр Косово] Альбин Курти, ведет нас к красным линиям, ведет к полному краху диалога», — заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, назвав ситуацию «драматичной».

В нескольких муниципалитетах на севере Косово, где преимущественно проживают сербы, местные жители вышли на протесты к зданиям администраций на фоне того, что руководителями органов местного самоуправления впервые стали албанцы. Речь идет о муниципалитетах Звенчан, Лепосавич и Зубин-Поток, сообщает RTRS. Новые руководители этих районов 25 мая приняли присягу на албанском языке и пообещали представлять интересы всех местных общин.

На севере Косово звучат сирены, к зданию муниципалитетов, где собрались люди, прибыл косовский спецназ, передает RTRS. В Звенчане произошли столкновения между протестующими и правоохранительными органами, пишет издание и указывает, что последние применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Там пострадали четыре человека, подожжен полицейский автомобиль, передает издание Tanjug.

В Лепосавиче и Зубин-Потоке тоже собрались люди, прибыла дежурить косовская полиция, но ситуация там «спокойная», пишет сербская газета «Политика». Как сообщает издание, в Лепосавиче протестующие возвели баррикады у местной администрации. Небольшая группа людей находится и перед зданием администрации муниципалитета Косовска-Митровица, говорится в заметке.