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Политика ,  
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В Косове начались столкновения протестующих с силами НАТО

«Вечерне новости»: в косовском Звечане силы безопасности НАТО атаковали сербов
Силы KFOR применили против протестующих в Звечане сербов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пишет газета «Вечерне новости». Издание сообщает о выстрелах и раненых
Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters
Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

В городе Звечан (находится в Косово) произошли столкновения между собравшимися перед зданием муниципалитета протестующими сербами и силами KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово), есть раненые, передает сербская газета «Вечерне новости». По ее данным, ранения получили как минимум три человека.

Издание сообщает, что был применен слезоточивый газ и шумовые гранаты, слышны выстрелы. В статье отмечается, что за несколько минут до этого представитель «Сербского списка» (депутаты от сербской общины в парламенте Косово) Игорь Симич призвал протестующих, которых собралось более тысячи, сесть на землю с поднятыми руками.

В Косове начались столкновения протестующих с силами НАТО
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До этого офицер KFOR вел переговоры с представителями сербов и требовал, чтобы протестующие освободили окруженных спецназовцев косовской полиции, которых заблокировали в трех бронированных машинах на целый день, пишет Alo. Он предупредил, что в случае отказа KFOR будут вынуждены разогнать протесты силой.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 26 мая в Косово вступили в должность мэры нескольких городов в северных муниципалитетах. На прошедших в апреле муниципальных выборах победили косовские албанцы, поскольку сербы их бойкотировали.

Начались протесты, которые переросли в столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Полиция применяла слезоточивый газ, в ходе беспорядков было подожжено несколько автомобилей.

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Сербский президент Александр Вучич привел армию в максимальную боеготовность и приказал войскам выдвигаться к линии разграничения с Косово и Метохией. Вучич обвинил косовского премьера Альбина Курти в том, что тот допустил «жестокое применение силы» к живущим там сербам.

29 мая глава Минобороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что армия страны сегодня завершит распределение вдоль границы Косова и Метохии. По его словам, военные остаются в полной боеготовности и готовы выполнить любое задание, которое даст президент.

Вучевич также обвинил руководство KFOR в том, что оно «защищает косовскую полицию и косовских узурпаторов, самопровозглашенных мэров», от местных жителей (цитата по Kurir).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Приштину принять меры для деэскалации и не делать «никаких односторонних дестабилизирующих шагов».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сербия Косово НАТО

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