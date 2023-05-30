Боррель призвал «немедленно деэскалировать» ситуацию в Косово

Глава дипломатии ЕС Боррель осудил протесты в Косово и призвал стороны к деэскалации

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал власти Косово и протестующих «немедленно и безоговорочно» деэскалировать ситуацию. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение посредством диалога», — заявил Боррель.

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