Вучич заявил о желании Приштины столкнуть Сербию и НАТО

Вучич считает виновными в столкновениях сербов и KFOR косовские власти, в частности, премьера Альбина Курти. По мнению сербского президента, Приштина хочет конфликта Сербии и НАТО. В Сербии обвиняли KFOR в защите косовской полиции

Фото: Laura Hasani / Reuters

В столкновениях протестующих в Косово сербов с силами KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) виноваты косовские власти, в частности премьер Альбин Курти, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к населению.

«Все из-за желания [Курти] спровоцировать большой конфликт между сербами и НАТО, и он один виноват во всем происходящем, умывает руки и говорит, что это он к этому не имеет отношения», — сказал он (цитата по RTS).

Речь идет о столкновениях протестующих сербов с силами KFOR и косовской полицией в Звечане. Участники протестов заблокировали косовских спецназовцев в бронированных машинах, в связи с чем офицер миссии НАТО вел переговоры с представителями сербов. Они отказались освободить косовских полицейских и прекратить протест.

После этого против них применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Как утверждает Вучич, косовские полицейские стреляли в сербов, трое человек получили серьезные ранения. Всего, по словам Вучича, пострадали 52 серба.

Президент Сербии добавил, что среди пострадавших военных KFOR трое также получили тяжелые ранения. Пресс-служба KFOR сообщила о порядка 25 раненых, агентство ANSA писало о 41 пострадавшем, среди них 11 итальянских военных.

Четверо сербов были арестованы, Белград ведет переговоры об их освобождении, рассказал Вучич. Он подчеркнул, что сербы собрались, чтобы выразить свое недовольство, а KFOR их не защитил.

Беспорядки в Косово начались после того, как 26 мая мэрами нескольких городов стали косовские албанцы по итогам прошедших в апреле выборов, которые сербы бойкотировали. Протесты переросли в столкновения.

Вучич привел армию в максимальную боеготовность и приказал войскам выдвигаться к линии разграничения с Косово и Метохией. Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич 29 мая сообщил, что военные остаются в полной боеготовности и готовы выполнить любое задание, которое даст президент.

Он обвинил руководство KFOR в том, что оно «защищает косовскую полицию и косовских узурпаторов, самопровозглашенных мэров», от местных жителей.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне призвал Приштину принять меры для деэскалации и не делать «никаких односторонних дестабилизирующих шагов».