ANSA: во время столкновения с протестующими в Косово пострадал 41 военный KFOR

В Италии сообщили о 41 раненом военном из миссии НАТО в Косово

В Косово во время столкновений с протестующими сербами пострадали 11 итальянских военных из KFOR, сообщил глава МИД Италии. Всего, по данным ANSA, ранения получил 41 военный KFOR. Из жителей к медикам обратили более 50 человек

Фото: Laura Hasani / Reuters

Во время столкновений с протестующими сербами в Косово пострадали 11 итальянских военных из KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово), сообщил глава МИД Италии Анджело Таяни в Twitter.

По информации агентства ANSA, всего ранения получил 41 военный из KFOR. Сербское издание Alo писало, что военные НАТО использовали как минимум 1 вертолет скорой помощи HH-60M Black Hawk для эвакуации раненых в Звечане. Кроме того, несколько военных машин KFOR, направлявшихся туда, были замечены в Косовска-Митровице, добавила газета позже.

В НАТО подтвердили ранения военных KFOR и осудили «неспровоцированные нападения» на них. «Мы призываем все стороны воздерживаться от действий, которые еще больше разжигают напряженность, и вступить в диалог. KFOR предпримут все необходимые действия для поддержания безопасной обстановки и будут продолжать действовать беспристрастно», — говорится в публикации пресс-службы блока.

За медицинской помощью обратились более 50 человек с ранениями от резиновых пуль, светошумовых гранат и боевых боеприпасов, рассказал глава больницы в Косовска-Митровице Златан Элек, передают сербские «Вечерне Новости». Один мужчина находится в реанимации с огнестрельным ранением в область таза, пишет издание. Среди раненых также бывший глава муниципалитета Звечан Драгиша Милович, он получил несколько ударов в область груди.

29 мая в городе Звечан произошли столкновения протестующих с силами KFOR. Участники протестов заблокировали косовских спецназовцев в трех бронированных машинах, в связи с чем офицер миссии НАТО вел переговоры с представителями сербов. Они отказались освободить косовских полицейских и прекратить протест.

26 мая в Косово вступили в должность мэры нескольких городов в северных муниципалитетах. На прошедших в апреле муниципальных выборах победили косовские албанцы, поскольку сербы их бойкотировали. После этого в регионе начались протесты, которые переросли в столкновения.

Сербский президент Александр Вучич привел армию в максимальную боеготовность и приказал войскам выдвигаться к линии разграничения с Косово и Метохией. Вучич обвинил косовского премьера Альбина Курти в том, что тот допустил «жестокое применение силы» к живущим там сербам.

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что военные остаются в полной боеготовности и готовы выполнить любое задание, которое даст президент. Он обвинил руководство KFOR в том, что оно «защищает косовскую полицию и косовских узурпаторов, самопровозглашенных мэров», от местных жителей.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Приштину принять меры для деэскалации и не делать «никаких односторонних дестабилизирующих шагов».