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Военная операция на Украине ,  
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Киев назвал условие обсуждения работы аммиакопровода из России в Одессу

Киев допустил возобновление транзита российского аммиака при гарантиях вывоза зерна
Киев может рассмотреть запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса, если Москва и ООН дадут гарантии по экспорту украинского зерна, заявил замминистра инфраструктуры Украины Васьков
На насосной станции №&nbsp;1 аммиакопровода Тольятти&nbsp;&mdash; Одесса
На насосной станции № 1 аммиакопровода Тольятти — Одесса (Фото: Антон Оболенский (Azh7) / wikipedia.org)

Обсуждение возобновления транзита российского аммиака по украинской территории возможно, если Москва и ООН дадут Киеву гарантии, что зерновая сделка будет работать, заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, передает Reuters.

«Мы сейчас не понимаем — сам аммиакопровод [Тольятти — Одесса] что-то решает или нет? Если это ничего не решит само по себе, то диалога не будет. <...> Если это является ключевым вопросом, то они, ООН, должны четко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут такие возможности (экспортировать зерно нормальным способом), и тогда наше высшее политическое руководство решит, отвечает ли это нашим интересам или нет», — сказал он.

Высокопоставленный источник в украинском правительстве сообщил Reuters более десяти дней назад, что Киев рассмотрит возможность разрешения транзита российского аммиака через свою территорию при условии, что зерновая сделка будет расширена и включит в себя больше украинских портов и более широкий ассортимент товаров. МИД России исключал такой сценарий.

Транзит аммиака по этому трубопроводу осуществляет компания «Тольяттиазот» (ТОАЗ, входит в «Уралхим»). В «Уралхиме» не ответили на запрос РБК по действиям компании в случае возможности возобновить транзит аммиака по территории Украины. РБК направил запрос в Тольяттиазот.

Агентство 26 мая писало, что несмотря на продление зерновой сделки, десятки судов не могут добраться до Украины из Турции. Киев и Вашингтон обвиняли в этом Москву. Российская сторона обвинения не комментировала.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле, после чего несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

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В середине мая 2023 года сторонам удалось продлить соглашение еще на два месяца — до 17 июля. В Москве заявляют, что вторая часть сделки не выполняется.

Кроме запуска аммиакопровода, транзит по которому остановили после начала конфликта на Украине, Россия требует переподключения Россельхозбанка к системе передачи межбанковских сообщений SWIFT. Банк потерял к ней доступ из-за санкций после начала спецоперации. Евросоюз отказался переподключать банк до окончания конфликта на Украине.

МИД России после продления сделки в мае призвал максимально быстро исправить «перекосы» в ее исполнении. В противном случае, подчеркнули в ведомстве, зерновой сделке придется подыскивать альтернативы.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Зерновая сделка аммиак экспорт

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