Reuters узнал о застрявших в Турции судах, участвующих в зерновой сделке

Reuters: около 40 судов не могут добраться из Турции до Украины в рамках зерновой сделки

Около 40 сухогрузов стоят возле Стамбула, где проходят инспекции в рамках зерновой сделки. По данным Kpler, судов, ожидающих проверки, может быть больше

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Несмотря на продление зерновой сделки, десятки судов не могут добраться до Украины из Турции, сообщает Reuters со ссылкой на три источника; как пишет агентство, темпы поставок продовольствия вряд ли вырастут из-за медленных проверок и «других неопределенностей».

По данным аналитиков Kpler, сейчас возле Стамбула в районах, где представители России, Украины, Турции и ООН проводят инспекции судов в рамках сделки, стоят почти 40 сухогрузов. Примерно три четверти из них ранее ходили по зерновому коридору.

«Вполне вероятно, что другие суда ждут за пределами этих зон или находятся на пути к ним», — сказал аналитик Kpler Алексис Эллендер. По его словам, на украинский порт Южный приходится 35% поставок через коридор, и пока движение судов туда не восстановится, «торговля не сможет вернуться на прежний уровень».

Об отсутствии движения судов в Южный заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. До этого заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сказал, что российские инспекторы отказываются проверять суда, следующие в направлении этого порта, а Госдепартамент США обвинил Россию в «явном нарушении обязательств» соглашения.

Российская сторона эти обвинения пока не комментировала. 25 мая МИД страны заявил, что «украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет». Ведомство также предупредило, что если условия Москвы не будут выполнены (подключение Россельхозбанка к SWIFT, разблокировка сельхозэкспорта из России и др.), зерновой сделке придется подыскивать альтернативы.

Помимо Южного, в зерновой сделке задействованы порты Одесса и Черноморск. Украинская сторона неоднократно призывала увеличить количество портов и расширить перечень экспортируемых товаров. МИД России на это не согласился. Ведомство ранее называло «системные проблемы» соглашения, которые нужно решить, в их числе — возобновление поставок сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле, после чего несколько раз продлевали. В середине мая 2023 года сторонам удалось продлить соглашение еще на два месяца — до 17 июля. МИД призвал максимально быстро исправить «перекосы» в исполнении сделки.