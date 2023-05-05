Билл Клинтон вспомнил о разговоре с Путиным об Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 04 мая, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 04 мая, 16:59
Вайкуле рассказала, зачем Пугачева прилетела в Москву Общество, 14:26
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 14:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:18
ООН анонсировала встречу по «зерновой сделке» Политика, 14:17
Атаки дронов в России и как власти предлагают с ними бороться. Главное Политика, 14:11
Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет Политика, 13:57
«Отрежьте себе пальцы»: чего пользователи вам не простят Pro, 13:56
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:52
ФСБ отчиталась о предотвращенном убийстве руководителя Запорожской АЭС Политика, 13:51
В Германии отменили еще один этап КМ по фехтованию из-за допуска россиян Спорт, 13:47
Госконтроль за мигрантами предложили заменить на административный надзор Общество, 13:44
В Таджикистане ответили на приглашение Рахмона в Москву на 9 Мая Политика, 13:41
Какая популярная диета опасна для сердца Pro, 13:34
Предложение апартаментов в «Москва-Сити» упало на 70% за два года Недвижимость, 13:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Билл Клинтон вспомнил о разговоре с Путиным об Украине

Билл Клинтон заявил, что считал операцию на Украине вопросом времени с 2011 года
По словам бывшего президента США, на встрече с ним в Давосе в 2011 году Путин заявил, что не согласен с Будапештским меморандумом о гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на ее безъядерный статус
Билл Клинтон
Билл Клинтон (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Военный конфликт России и Украины был вопросом времени: по словам экс-президента США (в 1993–2001 годах) Билла Клинтона, он понял это в 2011-м, когда пообщался с президентом Владимиром Путиным в Давосе.

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как взял Крым, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным», — сказал Клинтон, выступая в культурном центре 92NY в Нью-Йорке (цитата по The Financial Times). Вероятно, речь идет о Будапештском меморандуме, согласно которому Россия признала территориальную целостность Украины и Москва вместе с Лондоном и Вашингтоном гарантировала Киеву безопасность в обмен на ликвидацию украинского ядерного арсенала. Документ в 1994 году подписали Клинтон, Ельцин, тогдашний президент Украины Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

«Он (Путин. — РБК) сказал: я не согласен с этим. И я это не поддерживаю. И я не связан [этим соглашением]. И с того дня я знал, что это лишь вопрос времени», — заявил Клинтон.

Украина считает, что Россия нарушает Будапештский меморандум с 2014 года, с момента присоединения Крыма и начала боевых действий в Донбассе. Президент Владимир Зеленский допускал, что в ответ на это Киев может отказаться от своего безъядерного статуса.

В свою очередь, МИД России обвинял в нарушении соглашения Украину и США. «Договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России. Это в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где, по сути, выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности», — заявил в прошлом октябре заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Билл Клинтон Владимир Путин Борис Ельцин Украина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Олланд рассказал, почему не удалось предотвратить конфликт на Украине
Политика
Болтон отреагировал на обвинения Трампу цитатой Берии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter