Билл Клинтон вспомнил о разговоре с Путиным об Украине

По словам бывшего президента США, на встрече с ним в Давосе в 2011 году Путин заявил, что не согласен с Будапештским меморандумом о гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на ее безъядерный статус

Билл Клинтон (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Военный конфликт России и Украины был вопросом времени: по словам экс-президента США (в 1993–2001 годах) Билла Клинтона, он понял это в 2011-м, когда пообщался с президентом Владимиром Путиным в Давосе.

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как взял Крым, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным», — сказал Клинтон, выступая в культурном центре 92NY в Нью-Йорке (цитата по The Financial Times). Вероятно, речь идет о Будапештском меморандуме, согласно которому Россия признала территориальную целостность Украины и Москва вместе с Лондоном и Вашингтоном гарантировала Киеву безопасность в обмен на ликвидацию украинского ядерного арсенала. Документ в 1994 году подписали Клинтон, Ельцин, тогдашний президент Украины Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

«Он (Путин. — РБК) сказал: я не согласен с этим. И я это не поддерживаю. И я не связан [этим соглашением]. И с того дня я знал, что это лишь вопрос времени», — заявил Клинтон.

Украина считает, что Россия нарушает Будапештский меморандум с 2014 года, с момента присоединения Крыма и начала боевых действий в Донбассе. Президент Владимир Зеленский допускал, что в ответ на это Киев может отказаться от своего безъядерного статуса.

В свою очередь, МИД России обвинял в нарушении соглашения Украину и США. «Договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России. Это в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где, по сути, выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности», — заявил в прошлом октябре заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.