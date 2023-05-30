Хинштейн назвал атаку дронов на Москву «новой реальностью»

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Атака беспилотников на Москву — новая реальность, заявил глава думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Он отметил, что «налет эскадрильи» из 8 беспилотников на Москву — «это новая реальность, которую предстоит осознать».

«Несомненно, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. И необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно — в части противодействия беспилотникам. В том числе — принимать наконец необходимые законы», — заявил Хинштейн.

30 мая Минобороны России сообщило, что российские военные сбили 8 беспилотников, которые атаковали Москву и Подмосковье. В ведомстве сообщили, что атака была предпринята «киевским режимом». Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что при атаке «никто серьезно не пострадал», два человека обратились за медицинской помощью.

Хинштейн отметил, что работа ПВО не должна «никого успокаивать». «Нельзя недооценивать врага!», — заключил он.

Депутат уже призывал принять «не только политические, но и законодательные решения» в сфере беспилотников после атаки дронов на Кремль в начале мая. «Очевидно, что необходимо экстренно разработать и принять комплекс законов, жестко регламентирующий все сферы этого важнейшего вопроса, который напрямую касается вопросов безопасности», — писал Хинштейн в телеграм-канале.