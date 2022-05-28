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Путин утвердил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, упрощается процедура получения гражданства России для граждан Южной Осетии.

«Соглашением предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Документ подписали в августе 2021 года по предложению российского МИДа, 19 мая его одобрила Государственная дума, а 25 мая — Совет Федерации.

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Подать заявление на получение гражданства России в упрощенном порядке может любой дееспособный гражданин Южной Осетии, который достиг 18-летнего возраста. Детям до 14 лет гражданство будут присваивать автоматически, если его уже получили родители. Однако до тех пор, пока дети не достигнут совершеннолетия, родители могут написать заявление и выбрать, какое гражданство оставить ребенку. Чтобы изменить гражданство ребенку, который уже достиг 14-летнего возраста, потребуется его личное согласие.

Люди, которые получили гражданство России и Южной Осетии, смогут претендовать на социальное обеспечение и получать образование и медицинскую помощь в любой из двух стран, если они проживают там постоянно. То же самое касается военной службы — человек будет служить в армии того государства, где он жил на момент призыва.

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Соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет действовать в течение пяти лет. Затем оно станет автоматически продлеваться на тот же срок, пока одна из сторон письменно не уведомит вторую, что хочет прекратить его действие. Это необходимо сделать не позднее, чем за полгода до истечения очередного срока действия документа.

Ранее, 13 мая, экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу присоединения республики к России. Голосование состоится 17 июля.

24 мая новым главой государства стал лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Еще до инаугурации он заявил, что власти проведут референдум, когда получат сигнал от Москвы, так как решение зависит от обеих сторон. «Главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность», — говорил он.

В Кремле отвечали, что с уважением отнесутся к любым результатам референдума, но подчеркивали, что Москва не имеет к его организации никакого отношения. В свою очередь, замглавы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов и зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров сочли, что препятствий для присоединения Южной Осетии к России нет.

Теги
Южная Осетия Владимир Путин двойное гражданство гражданство
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