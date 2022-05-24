Кремль заявил, что не участвует в организации референдума в Южной Осетии

Цхинвал, Южная Осетия (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Москва не планирует предпринимать меры для организации референдума о присоединении Южной Осетии к России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких шагов в данном случае с российской стороны в этой связи не предпринималось и не планируется», — сказал Песков, отвечая на вопрос, каково отношение Москвы к этой инициативе.

По его словам, эту инициативу надо доработать юридически — «подумать над формулировками».

«Если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума как объединение республики Южная Осетия и России. То есть юридически это такой некий казус, потому что, если объединение, значит речь идет о создании некоего третьего государства, что, конечно же, невозможно», — пояснил Песков.

13 мая бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума о вхождении самопровозглашенной республики в состав России, документ одобрил республиканский Верховный суд. Голосование должно состояться 17 июля. В день референдума граждане должны будут ответить, поддерживают ли они «объединение Республики Южная Осетия и России».

Бибилов заявил, что «руководствовался историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции республики такая формулировка приводится в его указе.

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24 мая в должность президента Южной Осетии вступил глава оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев, который победил на выборах, прошедших в начале месяца. После избрания Гаглоев заявил, что власти организуют референдум, когда получат сигнал от Москвы, так как решение должны принимать обе стороны. «Главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность», — сообщил он.

В Кремле говорили, что воспримут результаты голосования с уважением, но отмечали, что Москва никак не участвовала в этом процессе с юридической точки зрения. Заместитель главы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов и заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров считают, что препятствий для вхождения региона в состав страны нет.