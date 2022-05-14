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Верховный суд Южной Осетии одобрил указ о референдуме по присоединению

Верховный суд Южной Осетии рассмотрел пакет документов по референдуму о присоединении республики к России и одобрил его, сообщили ТАСС в администрации президента Анатолия Бибилова.

«Было сегодня заседание Верховного суда, они единогласно приняли это решение, вернули [пакет документов президенту]. И он подписал», — рассказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь Верховного суда Зарина Тедеева подтвердила ТАСС, что президиум единогласно решил, что нарушений в проекте указа нет и его можно признать законным,

Бибилов заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии состоится
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Согласно указу Бибилова, референдум о вхождении непризнанной республики в состав России пройдет 17 июля. Решение об объявлении референдума глава региона принял «руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции республики», говорится в указе. В бюллетень будет внесен один вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?»

РБК направил запрос в пресс-службу и приемную президента непризнанной республики.

Пытавшийся избраться на второй президентский срок Бибилов проиграл выборы лидеру оппозиционной партии «Ныхас» Алану Гаглоеву. Первый тур выборов состоялся 10 апреля, второй — 8 мая. Как ожидается, инаугурация нового президента может пройти после 20 мая.

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Гаглоев, в свою очередь, говорил, что референдум о присоединении к Россиии пройдет только после соответствующего сигнала от Москвы, это не односторонний процесс. Он указал, что проведение референдума является «волей народа» и его проведет любой избранный глава республики. «Главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность», — подчеркнул избранный президент Южной Осетии.

О том, что Южная Осетия намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России, Бибилов говорил еще до выборов, 30 марта. «Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа», — сказал он. Бибилов отметил, что в составе России станет возможным объединение Северной и Южной Осетии, поскольку в стране есть необходимые для этого юридические процедуры. Он добавил, что по этому вопросу также следует провести референдум.

В Кремле заявляли, что с уважением отнесутся к результатам референдума в Южной Осетии по вопросу присоединения к России, и отметили, что Москва юридических действий в этом отношении не предпринимала. Заместитель главы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов и заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров не увидели препятствий для этого шага.

В МИДе Грузии назвали обсуждение такого референдума недопустимым, «пока территория Грузии оккупирована Россией». В таких условиях итоги референдума не будут иметь никакой юридической силы, отметили в Тбилиси.


 

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Южная Осетия Референдум присоединение к России Верховный суд
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