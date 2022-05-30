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Глава Владимирской области объяснил молчание о погибших в спецоперации

Врио губернатора Владимирской области считает, что оглашение информации о количестве погибших при спецоперации на Украине даст «врагам повод трактовать события в выгодном им свете». Он призвал СМИ не «разогревать» тему потерь
Александр Авдеев
Александр Авдеев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев считает, что оглашение данных о погибших во время спецоперации на Украине является «торговлей информацией», которая даст «повод для врагов трактовать события в выгодном им свете». Об этом глава региона заявил на пресс-конференции, ответы Авдеева в виде текстовой трансляции с мероприятия опубликовал сайт телеканала «Зебра ТВ».

«Авдеев сказал, что в ходе спецоперации погибли более 20 уроженцев Владимирской области. Врио губернатора сказал, что в текущей международной обстановке «не надо торговать информацией» о наших потерях. Авдеев сказал, что одно дело — отдать дань уважения и воздать почести героям, другое дело — разогревать эту тему, давая повод для врагов трактовать события в выгодном им свете», — сообщает телеканал.

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«Зебра ТВ» приводит часть диалога Авдеева с главным редактором Сергеем Головиновым, который спросил о том, известно ли ему о том, сколько жителей области погибли в спецоперации.

«Это не та информация, на которой можно хайповать. <...> Я эту информацию тиражировать не буду и вам не рекомендую», — сказал Авдеев. «Вам для каких целей нужна эта информация?» — продолжил он.

«Это наши земляки, пока еще не ваши! Для чего у нас мемориалы существуют?!» — ответил Головинов.

«Все имена будут увековечены», — сказал глава региона.

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Власти 16 регионов сообщили о гибели участников спецоперации на Украине
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Фото:Администрация Кармаскалинского района

По его словам, оценка всем участникам событий будет дана «когда надо», а семьям погибших будут оказаны все необходимые меры поддержки.

«Вы хотите знать правду? А как этой правдой мир воспользовался? Вы кому еще раз хотите эту правду донести?» — задал вопрос Авдеев, добавив, что «мир все прекрасно знал о событиях восьми последних лет на Донбассе, но выводы делал не те».

Новостной портал «ПроВладимир» уточняет, что главный редактор телеканала спросил врио губернатора, почему жители области получают информацию о погибших из соцсетей и «почему все молчат».

Глава региона заявил, что не собирается «подогревать настроения, не имеющие прозрачных целей, и это «не та тема, по которой нужно делать массовые вбросы в сети».

Ранее власти разных регионов не раз сообщали о погибших в спецоперации земляках. Хоронили погибших военных, в частности, в Севастополе, Ставропольском и Красноярском краях, Псковской, Ростовской, Калужской, Саратовской, Омской, Новосибирской, Нижегородской и Владимирской областях, а также в Удмуртии, Ингушетии, Туве и других регионах.

Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями «денацификацию» и демилитаризацию страны. После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила военное положение. Минобороны России заявляло, что российские военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

Минобороны раскрывало данные о потерях российской стороны с начала спецоперации лишь дважды: 2 и 25 марта. По данным ведомства на 25 марта, погиб 1351 российский военный, 3825 были ранены.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина потери Александр Авдеев Военная операция на Украине Владимирская область
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