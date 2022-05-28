В Севастополе простились с военным, погибшим при обороне острова Змеиный
В Севастополе простились с военнослужащим Алексеем Барановым, погибшим от ранений, полученных при защите острова Змеиный. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Сегодня Севастополь простился с Алексеем Владимировичем Барановым. Сержантом войсковой части 43071. Алексей Владимирович получил ранение, защищая остров Змеиный от нападения укронацистов в преддверии 9 мая. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти нашего воина не удалось, от полученных ранений он скончался. Будем помнить нашего героя», — написал политик.
Баранов родился в станице Будённовская в Пролетарском районе Ростовской области, а в 2008 году окончил Севастопольский государственный университет.
Остров Змеиный входит в Килийский район Одесской области. Он вошел в состав Украины в соответствии с Парижским соглашением 1947 года после передачи Бессарабии СССР. После распада Советского Союза Змеиный стал предметом территориального спора между Украиной и Румынией. Международный суд ООН в Гааге в 2009 году признал Змеиный островом, а не скалой, как этого добивалась Румыния.
25 февраля, на второй день российской спецоперации, украинские власти сообщили, что утратили контроль над островом. В тот же день Минобороны России сообщило, что 82 человека сложили оружие «в районе острова Змеиный» и добровольно сдались российским Вооруженным силам.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
9 мая российское Минобороны сообщило о неудачной попытке захвата Змеиного со стороны ВСУ. По данным ведомства, при попытке захвата острова накануне Дня Победы погибли более 50 украинских военнослужащих, уничтожено большое количество военной техники, включая самолеты, вертолеты и катера. О потерях среди российских военнослужащих не сообщалось.
Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по «демилитаризации» и «денацификации» Украины 24 февраля. Минобороны России раскрывало данные о потерях российской стороны дважды: 2 и 25 марта. По данным ведомства на 25 марта, погиб 1351 российский военный, 3825 были ранены. О гибели жителей регионов в ходе спецоперации сообщали и местные власти. Украина объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала отношения с Россией.