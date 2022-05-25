Власти 16 регионов сообщили о гибели участников спецоперации на Украине

Многие погибшие представлены посмертно к наградам, власти регионов передали соболезнования их родным *

Фото: Администрация Кармаскалинского района

Власти 16 регионов России сообщили о гибели военнослужащих в операции на Украине.

Глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что в зоне спецоперации погиб уроженец поселка Умба в Терском районе ефрейтор Владимир Аксёнов. Он служил по контракту в Вооруженных силах с 2015 года, участвовал в операции в Сирии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о гибели пулеметчика из мотострелкового батальона в Донбассе Анатолия Петухова, родившегося в поселке Поросозеро.

Уроженца поселка Приводино Архангельской области сержанта Артура Жигалова, погибшего на Украине, посмертно представят к награждению орденом Мужества, сообщил глава региона Александр Цыбульский. По его словам, в зоне спецоперации он командовал танком, по контракту служил с 2015 года, в последние годы — на Северном флоте.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко накануне выразил соболезнования семьям четырех военнослужащих: рядовых Антона Федосеева, Александра Кудрявцева и Никиты Морякова, а также матроса Александра Егорова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил 23 мая, что в регионе простились с погибшим на Украине сержантом Кириллом Порошиным.

Власти Камышинского района Волгоградской области рассказали о гибели на Украине 23-летнего уроженца села Лебяжьего Александра Водяного и 39-летнего жителя хутора Нагорный десантника Андрея Гриева. Водяной служил по контракту в саперной роте, вместе с которой отправился в зону военной операции, погиб он 15 мая. Гриев служил механиком-водителем, он погиб 21 мая.

Администрация Советского района Кировской области рассказала о гибели уроженца Советска Дмитрия Разживина. По данным властей, на службу по контракту он поступил в 2019 году, до военной операции служил в Московской области.

Власти Башкирии сообщили о похоронах троих военнослужащих, родившихся в республике. Администрация Кармаскалинского района рассказала, что 23 мая состоялось прощание с 27-летним Вадимом Хакимовым, уроженцем деревни Улукулево. Он погиб на Украине еще в апреле. Власти также рассказали, что 19 мая погиб Марсель Курманалин из деревни Шарипкулово. Ему было 28 лет, на контрактную службу он поступил в 2018 году. Во время спецоперации на Украине он командовал танком танковой роты дивизии Центрального военного округа.

Администрация Давлекановского района республики сообщила, что 23 мая состоялось прощание с командиром мотострелкового взвода гвардии старшим лейтенантом Артуром Батыровым. Его посмертно наградили Орденом генерала Шаймуратова, который вручается за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга.

В Свердловской области простились с уроженцем Шадринска Ярославом Симаковым и жителем Каменска-Уральского Александром Филатовым, сообщили администрации городов. Симакову был 21 год, в 2020 году он поступил на контрактную службу и служил в Смоленске в должности разведчика отделения специального назначения на бронетранспортерах. В спецоперации на Украине он участвовал как разведчик отделения спецназа, он умер в госпитале Луганска после ранения, награжден посмертно орденом Мужества.

Филатов командовал отделением гранатометчиков, он отправился в зону военной операции добровольцем. По данным властей, он погиб «в ходе ожесточенного боя у села Каменка в Харьковской области», его посмертно наградили орденом Мужества. Ранее Филатов служил на Северном Кавказе.

Администрация Березовского округа Пермского края сообщила, что 16 мая на Украине погиб сержант гвардии Михаил Шульц, ему было 23 года. Шульц служил по контракту в должности командира автомобильного отделения взвода обеспечения первого гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона, был заместителем командира взвода.

Власти Мошковского района Новосибирской области рассказали, что в регионе простились с 22-летним рядовым разведки спецназа Олегом Балаганским, передает «Сиб.фм». Он погиб 12 мая.

В спецоперации погибли двое жителей Алтайского края, с ними простились 21 мая, сообщила администрация Усть-Канского района региона. Эрелдей Делдошпоев получил ранения, несовместимые с жизнью, во время марша в районе Попасной в ЛНР. Он командовал отделением мотострелкового взвода, которое попало под обстрел. Младший сержант Серыкпай Аманчин, старший механик-водитель расчета гаубичного самоходного-артиллерийского взвода, погиб 14 мая.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о гибели на Украине рядового гвардии Сыргакбека Озубекова из Южно-Сахалинска. Он погиб 18 мая «в бою с националистами», пояснил глава региона.

В Туле 23 мая простились с младшим сержантом гвардии Дмитрием Афанасовым и рядовым Артемом Барановым 1995 и 1998 годов рождения. «Баранов, принимая участие в специальной операции Вооруженных сил на Украине, погиб, получив ранение, несовместимое с жизнью, при этом проявил героизм и мужество при исполнении воинского долга», — отмечается в сообщении администрации.

Уроженец Кинешмы Ивановской области Владислав Горбачев погиб в возрасте 24 лет, сообщила «Провинция.ру» со ссылкой на правительство региона. В Рязанской области 24 мая простились с сержантом Виталием Свиридовым, погибшим 9 мая, передает «Рзн.инфо» со ссылкой на правительство региона. Он был командиром боевой машины самоходного артиллерийского полка четвертой гвардейской танковой дивизии.

Российская военная операция на Украине ведется с 24 февраля, ее целью являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса. Минобороны России раскрывало данные о потерях российской стороны дважды: 2 и 25 марта. По данным ведомства на 25 марта, погиб 1351 российский военный, 3825 были ранены. О гибели жителей регионов в ходе спецоперации сообщали и местные власти.