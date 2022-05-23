В Ингушетии похоронили погибшего на Украине племянника Евкурова

Капитан Адам Хамхоев, командир десантно-штурмовой роты, погиб в ходе военной операции на Украине в ночь с 20 на 21 мая. На похоронах присутствовал его дядя — замминистра обороны России, экс-глава Ингушетии

Адам Хамхоев (Фото: thetmt / Telegram)

В Ингушетии похоронили капитана Адама Хамхоева, погибшего в ходе военной операции на Украине, сообщается на сайте правительства республики.

На похоронах присутствовал заместитель министра обороны России, экс-глава Ингушетии генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров — родной дядя погибшего офицера.

«Выразить соболезнования родным и близким военнослужащего приехали спикер народного собрания республики Магомет Тумгоев с депутатами, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, представители администрации главы и правительства региона», — говорится в сообщении.

Соболезнования также выразил глава Дагестана Сергей Меликов. «Достойный сын Ингушетии пал в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и свободу. Понимаю, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Вечная память Герою!» — приводит сообщение пресс-службы главы республики РИА «Дагестан».

Как сообщили в правительстве Ингушетии, Хамхоев — командир десантно-штурмовой роты. Он погиб в ночь с 20 на 21 мая. Капитан был выпускником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, проходил военную службу в Ульяновске. В ВДВ его характеризовали «как блестящего офицера и грамотного командира», говорится в сообщении правительства региона.

О российских потерях в ходе военных действий на Украине Минобороны сообщало лишь дважды. По данным на 25 марта, число погибших составляло 1351 российский военнослужащий, число раненых — 3825.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Ее целями он называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремление к «демилитаризации и денацификации» соседней страны.