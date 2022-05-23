В Ингушетии похоронили погибшего на Украине племянника Евкурова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 16:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:31
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 18:26
Минфин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки Экономика, 18:25
Le Parisien узнала о решении ПСЖ продать Неймара ради игрока «Барселоны» Спорт, 18:18
Лукашенко заявил о шагах Запада для «расчленения» Украины Политика, 18:06
Н — номофобия: без смартфона как без рук Экономика образования, 18:00
Первый теннисист отказался ехать на Уимблдон без рейтинговых очков Спорт, 17:56
Суд разрешил арестовать Януковича за соглашение по флоту России в Крыму Политика, 17:54
Вышел трейлер «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом и Ребеккой Фергюсон Стиль, 17:50
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 17:38
Бывший тренер фигуристки Шевченко ответил на обвинения в засуживании Спорт, 17:30
В Ингушетии похоронили погибшего на Украине племянника Евкурова Политика, 17:30
Сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России Бизнес, 17:25
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год Инвестиции, 17:23
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ингушетии похоронили погибшего на Украине племянника Евкурова

Капитан Адам Хамхоев, командир десантно-штурмовой роты, погиб в ходе военной операции на Украине в ночь с 20 на 21 мая. На похоронах присутствовал его дядя — замминистра обороны России, экс-глава Ингушетии
Адам Хамхоев
Адам Хамхоев (Фото: thetmt / Telegram)

В Ингушетии похоронили капитана Адама Хамхоева, погибшего в ходе военной операции на Украине, сообщается на сайте правительства республики.

На похоронах присутствовал заместитель министра обороны России, экс-глава Ингушетии генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров — родной дядя погибшего офицера.

«Выразить соболезнования родным и близким военнослужащего приехали спикер народного собрания республики Магомет Тумгоев с депутатами, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, представители администрации главы и правительства региона», — говорится в сообщении.

Соболезнования также выразил глава Дагестана Сергей Меликов. «Достойный сын Ингушетии пал в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и свободу. Понимаю, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Вечная память Герою!» — приводит сообщение пресс-службы главы республики РИА «Дагестан».

Как сообщили в правительстве Ингушетии, Хамхоев — командир десантно-штурмовой роты. Он погиб в ночь с 20 на 21 мая. Капитан был выпускником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, проходил военную службу в Ульяновске. В ВДВ его характеризовали «как блестящего офицера и грамотного командира», говорится в сообщении правительства региона.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

О российских потерях в ходе военных действий на Украине Минобороны сообщало лишь дважды. По данным на 25 марта, число погибших составляло 1351 российский военнослужащий, число раненых — 3825.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Ее целями он называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремление к «демилитаризации и денацификации» соседней страны.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Юнус-Бек Евкуров похороны погибших Военная операция на Украине
Материалы по теме
В десяти регионах России похоронили участников спецоперации на Украине
Общество
В пяти регионах похоронили погибших на Украине военных
Политика
В 4 регионах похоронили погибших в ходе спецоперации военных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter