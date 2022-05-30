В Кремле одобрили идею Силуанова применить схему оплаты газа к госдолгу

Песков сказал, что схема оплаты газа в рублях показала свое удобство. Минфин предполагал, что инвесторы будут открывать валютный и рублевый счета и выдавать поручение на продажу валюты, получая таким образом платежи в рублях

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Схема оплаты поставок российского газа в рублях показала свое удобство, ее можно применить и при оплате внешнего долга России, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал предложение министра финансов Антона Силуанова, который предложил использовать схему оплаты газа при расчетах по евробондам. По предложению Минфина, инвестор должен будет открыть в российском банке два счета: валютный и рублевый, и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить рублевый платеж.

Министр финансов подчеркнул, что это позволит проводить платежи через Национальный расчетный депозитарий (НРД), минуя западную инфраструктуру.

«В целом, практика, например, системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. И почему бы не использовать ее — только в обратной последовательности», — пояснил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать идею Силуанова.

Последний уточнял, что этот механизм сейчас прорабатывается, затем его обсудят в правительстве и предложат инвесторам.

Минфин впервые после введения санкций расплатился по евробондам в рублях в начале апреля. Речь идет о выплате купонного дохода и погашении долларовых облигаций. В министерстве поясняли, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода.

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В мае Минфин США не стал продлевать лицензию, которая позволяла держателям российских суверенных облигаций, номинированных в долларах, получать платежи в погашение бумаг. Без этого разрешения Вашингтона Россия не сможет довести деньги до держателей облигаций, если они номинированы в долларах, и как минимум до американских инвесторов, если бумаги номинированы в евро.

После этого Минфин сообщил, что продолжит обслуживание и погашение облигаций в рублях с возможностью их последующей конвертации в доллары.

В нескольких относительно новых выпусках евробондов Минфина указана опция выплаты в рублях в случае объективной невозможности осуществить платежи в долларах. Однако в более ранних выпусках она не предусмотрена. В этих случаях, по словам Силуанова, Россия будет «дополнять, по сути дела, эти условия возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту». Он отметил, что механизм может быть готов уже к июньской выплате по внешнему долгу.