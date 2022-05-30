Силуанов: Россия заплатит по госдолгу по аналогии со схемой оплаты газа в рублях

Силуанов сравнил механизм расчета по госдолгу с оплатой газа в рублях

Чтобы получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте, инвестор должен будет открыть валютный и рублевый счета в банке России и выдавать поручения на продажу валюты, заявил глава Минфина Силуанов

Россия будет платить по госдолгу с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов в разговоре с «Ведомостями».

«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — уточнил он.

По его словам, инвестор будет должен открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте.

Это позволит проводить платежи через Национальный расчетный депозитарий («дочка» Мосбиржи) в обход западной инфраструктуры, подчеркнул глава Минфина.

Силуанов добавил, что в настоящее время механизм прорабатывается, после этого его обсудят в правительстве, затем российская сторона выйдет с предложением к инвесторам.

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