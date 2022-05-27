Силуанов пообещал механизм оплаты в рублях к июньской выплате по госдолгу

Министр финансов вновь подчеркнул, что Россия продолжит выполнять свои обязательства и после запрета США обслуживать внешний долг, но будет делать это в рублях

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия продолжит выполнять свои долговые обязательства, и к июньской выплате по внешнему долгу готовится механизм, который позволит заплатить в рублях, заявил в эфире канала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что Россия «является надежным заемщиком и всячески демонстрирует это делами».

«Иностранные инвесторы, которые являются держателями наших облигаций, смогут получить необходимые средства в рублевом эквиваленте и <...> конвертировать уже в те валюты, которые будут интересны для инвесторов», — сказал он.

По словам Силуанова, при последних заимствованиях российская сторона прописывала возможность выплат в рублях в договоренностях с иностранными заемщиками, но соглашения в прошлые годы такой возможности не предусматривали. «Поэтому мы будем дополнять, по сути дела, эти условия возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту», — пояснил министр, добавив, что в правительстве уже готовят соответствующие предложения.

Ранее в пятницу на лекции в Финансовом университете глава Минфина подчеркнул, что Россия стремится избежать дефолта и продолжает платить по внешнему госдолгу, чтобы сохранить имидж надежного заемщика. Отказ США продлевать лицензию, позволявшую России платить иностранным инвесторам в долларах, он прокомментировал словами: «Назло мамке уши отморожу». «Сначала нам удавалось выполнить эти обязательства за счет замороженных резервов, потом мы начали платить по внешним долгам теми валютными поступлениями, которые приходят к нам в казну», — рассказал Силуанов.

25 мая истек срок действия генеральной лицензии Мифина США, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. США не будут продлевать лицензию. Без нее Минфин России не сможет довести деньги до держателей международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США, и по крайней мере до американских инвесторов, если они номинированы в евро.

«Если Россия не найдет способ продолжить эти платежи и допустит технический дефолт, не думаю, что это как-то существенно изменит ее положение, ведь она уже отрезана от глобального рынка капитала», — сказала министр Джанет Йеллен.

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Силуанов тоже говорил, что технический дефолт ничего не изменит. «Вообще технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся», — отметил он.

В российском Минфине заявили, что продолжат обслуживание и погашение долговых обязательств в рублях вместо долларов США. Выплаты держателям российских еврооблигаций внутри учетной инфраструктуры России будут осуществляться на их счета в НКО АО НРД, а выплаты с участием иностранных финансовых посредников — на их счета типа «С».

27 мая российский Минфин должен был выплатить €26,5 млн по облигациям, номинированным в евро, и $71,25 млн — по номинированным в долларах. Но за неделю до даты платежа министерство сообщило, что заранее выполнило обязательства по выплате купонного дохода по этим выпускам. Следующие выплаты по евробондам Минфина, по данным Bloomberg, запланированы на 23 и 24 июня.