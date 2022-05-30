Порошенко с третьего раза выпустили с Украины

Порошенко выпустили на саммит Европейской народной партии после того, как он обратился к Зеленскому. Экс-президент заявил, что его цель — добиться поддержки Украины за рубежом. До этого ему дважды не давали пересечь границу

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко с третьей попытки разрешили выехать за границу, сообщила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

«Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии», — написала она в Facebook (принадлежит Meta, в России компания признана экстремистской и ее деятельность запрещена).

О том, что Порошенко и его сопровождающим позволили выехать за пределы Украины, также сообщил источник «Украинской правды».

Отъезду Порошенко предшествовало его обращение к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Порошенко заявил, что направляется на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердам. По словам Порошенко, он намерен добиться того, чтобы Украине предоставили статус кандидата на членство в ЕС уже в июне, а также поддержки страны в связи со спецоперацией России и одобрения «Плана Маршалла 2.0» для ее восстановления.

До этого Порошенко дважды пытался выехать с Украины. Поздним вечером 27 мая он прибыл в погранпункт Рава-Русская во Львовской области на границе с Польшей. В партии Порошенко «Европейская солидарность» сообщили, что депутат уезжает в командировку на Парламентскую ассамблею НАТО. Однако экс-президента не выпустили из страны. Основанием для отказала в выезде пограничники назвали «проблему с подтверждением действительности разрешительного документа» — не считывался QR-код. В «Европейской солидарности» сочли случившееся «провокацией, направленной на раскол общества, разрушение международного имиджа Украины».

На следующий день Порошенко отказали второй раз. По словам Сюмар, пограничники заявили, что экс-президент «представил не все документы».

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На Украине против Порошенко возбуждено уголовное дело о поставках угля из республик Донбасса в 2014–2015 годах. Он проходит по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. По версии следствия, Порошенко вступил в сговор с «членами руководства России» и ДНР и ЛНР и организовал схему вывоза угля из Донбасса.

По делу также проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В апреле Служба безопасности Украины сообщила о его задержании, а на прошлой неделе — что он дал показания против Порошенко, заявив, что тот участвовал в механизме закупки угля в ДНР и ЛНР. Сам Порошенко считает свое преследование политическим.