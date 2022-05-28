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В партии Порошенко заявили, что политика не выпустили с Украины

Ирина Геращенко: пограничники не пустили Петра Порошенко в Литву
По словам Ирины Геращенко, Порошенко направлялся в Вильнюс, где должен был участвовать в весенней сессии ПА НАТО. Пограничники на пункте пропуска во Львовской области не пустили его, не назвав конкретной причины, заявила депутат
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Экс-президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, который собирался отбыть в Вильнюс для участия в Парламентской ассамблее НАТО, не пропустили через границу, сообщила депутат возглавляемой им партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Причин пограничники, по ее словам, не объяснили.

«Пограничники на пункте пересечения Рава-Русская (находится во Львовской области на границе с Польшей. — РБК) несли какую-то чушь о «поддельном или отмененном распоряжении», хоть всех остальных депутатов <...> выпускают из страны без всяких проблем», — написала парламентарий в Telegram-канале. К одному из постов она прикрепила копии утвержденного Радой списка делегатов, среди которых числится и Порошенко.

Как отметила Геращенко, Порошенко входил в состав делегации Верховной рады, соответствующее положение подписал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Руководство фракции пыталось связаться с последним «весь вечер», но он «не вышел на контакт».

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Петр Порошенко

Депутат назвала случившееся «провокацией, направленной на раскол общества, разрушение международного имиджа Украины».

Порошенко опубликовал в своем Telegram-канале фото из Львова. В посте он не сообщил, почему находится в городе.

В 2021 году Порошенко предъявили обвинение в госизмене по делу о поставке угля из республик Донбасса в 2014-2015 годах, когда он был президентом. Его также подозревают в финансировании терроризма и создании террористической организации. Следствие считает, что Порошенко вступил в сговор с «членами руководства России» и ДНР и ЛНР и организовал схему вывоза угля оттуда. Суд избрал для политика меру пресечения в виде личного обязательства по первому требованию явиться в суд или на допрос. Экс-президент называет свое преследование политическим.

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Весенняя сессия ПА НАТО должна была состояться в Киеве, но в марте было принято решение о ее переносе в Вильнюс, где она проходит 27-30 мая.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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