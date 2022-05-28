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Порошенко вновь отказали в выезде за пределы Украины

Несмотря на то что депутат Верховной рады Стефанчук подтвердил цель поездки Петра Порошенко — участие в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе, — пограничники не выпустили экс-президента с Украины, заявила украинский нардеп
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко в очередной раз отказали в пересечении границы с Польшей. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на депутата Рады от партии «Европейская солидарность» Викторию Сюмар.

«На этот раз QR-код считывался, командировка действительна, [председатель Верховной рады Руслан] Стефанчук подтвердил, Парламентская ассамблея начала работу. Но пограничники теперь говорят, что «представил не все документы», но не говорят, какие «не все», — рассказала она.

Издание также опубликовало видео, в котором люди из окружения Порошенко обвинили власти Украины в том, что лидера оппозиционной политической силы не выпустили из страны на Парламентскую ассамблею НАТО, подчеркнув, что пограничники действуют «абсолютно незаконно».

Ранее о том, что Порошенко во второй раз не смог пересечь границу Украины с Польшей, писали «Украинская правда» и «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Порошенко второй раз за сутки попытался покинуть Украину
Политика
Петр Порошенко

Депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко 28 мая сообщила, что Порошенко прибыл в пункт пропуска «Рава-Русская» во Львовской области, однако его не пропустили через границу, не объяснив причины.

Тогда источники «Украинской правды» в Государственной пограничной службе сообщили, что при прохождении паспортного контроля он предъявил копию распоряжения Стефанчука о командировке делегации в Вильнюс. Однако при проверке документа пограничники не смогли установить его подлинность, так как не считывался QR-код.

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На этом основании Порошенко и его окружению в составе пяти человек отказали в выезде.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО должна была состояться в Киеве, но в марте ее перенесли в Литву, где она проходит с 27 по 30 мая.

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