Медведчук дал показания против Порошенко

Депутат заявил, что занимался приватизацией нефтепровода «Самара — Западное направление» по просьбе Порошенко. Он же, по словам депутата, участвовал в механизме закупки угля в ДНР и ЛНР — по этому делу обвиняют самого Медведчука

Video

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео, на котором депутат Верховной рады Виктор Медведчук рассказывает подробности о выводе из государственной собственности нефтепровода «Самара — Западное направление». В частности, нардеп указывает на роль экс-президента Петра Порошенко в этой схеме.

«Трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко, — заявил Медведчук. — <...> В 2016 году тогда президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне среди руководства РФ, про покупку трубы, или «Прикарпатзападтранса», который владел этой трубой по поставкам дизеля в Украину и в Европу». Медведчук утверждает, что его попросили «переговорить с президентом РФ» Владимиром Путиным и договориться о продаже «Транснефтью» трубы, «для того чтобы можно было выкупить эту трубу — как потом выяснилось, господином Порошенко».

По словам Медведчука, для этого необходимо было предпринять ряд действий, в этом участвовали суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества. «Все они принимали решения, естественно, нужные для личных интересов президента Порошенко», — заявил Медведчук.

СБУ в своем Telegram-канале также сообщает, что депутат сообщил подробности о механизме закупки угля для Украины на территории ДНР и ЛНР. По версии Медведчука, в этой схеме была задержана «фактически вся верхушка государственного аппарата», включая президента.

Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал показания Медведчука пиар-акцией, передает «Укринформ».

Читайте на РБК Pro Pro Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Статьи Pro Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Статьи Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи Pro Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Статьи Pro Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Кейсы Pro Почему обвалились продажи NFT Почему обвалились продажи NFT Статьи Pro Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Статьи Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции

Спецслужба задержала сбежавшего из-под домашнего ареста Медведчука в апреле. Он просил обменять его «на защитников Мариуполя и жителей» города. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 мая в ответ на вопрос о возможности такого обмена заявил, что Медведчук — гражданин Украины и он не является военным.

На Украине политику предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о госизмене (наказание — вплоть до пожизненного заключения). Одно из дел, по которым проходит Медведчук — о заговоре против Украины с целью подорвать ее энергетическую безопасности. По версии СБУ, он помогал срывать поставки угля на Украину из-за границы в пользу сырья из Донбасса. По этому делу Порошенко предъявлено обвинение в государственной измене.

Против ООО «Прикарпатзападтранс» в феврале прошлого года были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), под которые попал и Медведчук: депутата связывают с бизнесменом Анатолием Шефером, одним из собственников нефтепровода после его приватизации. Тогда же трубопровод вернули в государственную собственность.