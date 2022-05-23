Медведчук дал показания против Порошенко
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео, на котором депутат Верховной рады Виктор Медведчук рассказывает подробности о выводе из государственной собственности нефтепровода «Самара — Западное направление». В частности, нардеп указывает на роль экс-президента Петра Порошенко в этой схеме.
«Трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко, — заявил Медведчук. — <...> В 2016 году тогда президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне среди руководства РФ, про покупку трубы, или «Прикарпатзападтранса», который владел этой трубой по поставкам дизеля в Украину и в Европу». Медведчук утверждает, что его попросили «переговорить с президентом РФ» Владимиром Путиным и договориться о продаже «Транснефтью» трубы, «для того чтобы можно было выкупить эту трубу — как потом выяснилось, господином Порошенко».
По словам Медведчука, для этого необходимо было предпринять ряд действий, в этом участвовали суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества. «Все они принимали решения, естественно, нужные для личных интересов президента Порошенко», — заявил Медведчук.
СБУ в своем Telegram-канале также сообщает, что депутат сообщил подробности о механизме закупки угля для Украины на территории ДНР и ЛНР. По версии Медведчука, в этой схеме была задержана «фактически вся верхушка государственного аппарата», включая президента.
Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал показания Медведчука пиар-акцией, передает «Укринформ».
Спецслужба задержала сбежавшего из-под домашнего ареста Медведчука в апреле. Он просил обменять его «на защитников Мариуполя и жителей» города. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 мая в ответ на вопрос о возможности такого обмена заявил, что Медведчук — гражданин Украины и он не является военным.
На Украине политику предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о госизмене (наказание — вплоть до пожизненного заключения). Одно из дел, по которым проходит Медведчук — о заговоре против Украины с целью подорвать ее энергетическую безопасности. По версии СБУ, он помогал срывать поставки угля на Украину из-за границы в пользу сырья из Донбасса. По этому делу Порошенко предъявлено обвинение в государственной измене.
Против ООО «Прикарпатзападтранс» в феврале прошлого года были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), под которые попал и Медведчук: депутата связывают с бизнесменом Анатолием Шефером, одним из собственников нефтепровода после его приватизации. Тогда же трубопровод вернули в государственную собственность.