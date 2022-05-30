Захарова ответила главе ЕК на слова о вынужденной покупке нефти у России

Представитель МИД Захарова пошутила о готовности Еросоюза купить российский снег от злости. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что при введении эмбарго на нефть Россия заработает на ней еще больше на неевропейских рынках

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС вынужден пока покупать российскую нефть, чтобы российский президент Владимир Путин не смог заработать на ней больше на неевропейских рынках.

«Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — сыронизировала она.

Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также прокомментировал заявление фон дер Ляйен, предположив, что следующим шагом со стороны главы ЕК станет предложение «выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше».

Урсула фон дер Ляйен 24 мая заявила, что Евросоюз не может ввести полное и немедленное эмбарго на импорт российской нефти, так как в противном случае Путин сможет перебросить непроданную нефть на мировой рынок и «получить за нее большую сумму».

В воскресенье, 29 мая, Reuters со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что правительства Евросоюза в преддверии саммита не смогли достичь соглашения по нефтяному эмбарго против России.

По словам собеседника агентства, обсуждаемые санкции предполагают запрет на поставки российской нефти по морю до конца года, но предусматривают исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу «Дружба».

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Bloomberg уточняло, что Венгрия отказалась поддержать компромисс, несмотря на исключение для нефтепровода «Дружба». При этом представитель ЕС счел, что сделка с Будапештом «все еще возможна в ближайшие дни».

Власти ЕС готовят шестой пакет антироссийских санкций против России с мая. Изначально в него предполагалось включить полный запрет на импорт российской нефти в Европу. Однако против нефтяного эмбарго выступили, в частности, Словакия и Венгрия.