«Роскосмос» заявил об ухудшении отношений с США из-за решения Пентагона

В госкорпорации считают, что решение Пентагона ограничить использование услуг России для запусков в космос является проявлением «недобросовестной конкуренции Вашингтона», которое негативно отразится на международном сотрудничестве

Фото: РИА Новости

Решение Пентагона ограничить использование российских ракет приведет к ухудшению российско-американских отношений в области космоса, заявили в «Роскосмосе».

«Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе», — говорится в сообщении на сайте госкопорации.

В «Роскосмосе» считают, что таким образом Пентагон пытается искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке. Отмечается, что госкорпорация осуждает решение и считает его «очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг».

Ранее Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников, в случае если возникает риск в области кибербезопасности. Запрет будет действовать с 2023 года. При этом Пентагон отметил, что поправка затронет «менее 86 небольших организаций», а общественные слушания на этот счет не выявили «существенных проблем».



В списке стран, на которые уже распространяются аналогичные ограничения, — Китай, Северная Корея, Судан, Сирия и Иран.