«Роскосмос» назвал сумму убытков за девять лет из-за аварий ракет

Общая сумма потерь превысила 35 млрд руб., но часть средств удалось вернуть за счет страхования. Примерно треть суммы не возмещена из-за того, что аварийные пуски не были застрахованы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В период с 2010 по 2018 год произошло 11 аварийных пусков космической техники, ущерб России от этих аварий превысил 35 млрд руб. Об этом говорится в документации «Роскосмоса», подготовленной к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в космической отрасли на период с 2012-го по 2021 год. Проект постановления и документация к нему опубликованы во вторник на федеральном портале проектов правовых актов.

Из документов следует, что за период с 2010 по 2018 год благодаря механизму субсидирования имущественные интересы России были застрахованы на общую сумму порядка 187,5 млрд руб. при запуске более 80 космических аппаратов. При этом на организацию страхования было потрачено 15 млрд руб. бюджетных средств и средств «Роскосмоса» (из них около 12 млрд руб. — субсидии).

Из 35 млрд общего ущерба за счет страхования удалось вернуть 20 млрд руб. Однако ряд аварийных пусков застрахован не был, убытки от них составили более 10,5 млрд руб., сказано в документах.